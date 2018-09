Se cae página que evidencia a regidores tapatíos faltistas

El sitio de internet que evidencia a los regidores faltistas tapatíos permanecía caído ayer. El portal web del Ayuntamiento de Guadalajara presentó problemas de acceso a quien quisiera consultar la información de este apartado sobre el trabajo de los funcionarios.

Al tratar de abrir la página de inicio de la web municipal se muestra una leyenda de error y cuando se trata de cargar directamente el enlace a la estadística de asistencia de los ediles indica que no se puede acceder porque el sitio “ha tardado demasiado en responder”.

El miércoles, previo a la publicación del reportaje sobre el salario de la productividad de los regidores, se consultó el portal para conocer las faltas y asistencias de esos trabajadores y se navegó sin problema alguno. Sin embargo, ayer se trató de volver a ingresar y la página no se cargó.

En días pasados ya se habían presentado problemas con el sitio web de la administración tapatía, que fueron reportados por usuarios. El 31 de agosto no se pudo acceder al portal que mostraba una leyenda que no se había encontrado la dirección IP del servidor. El martes pasado también registró fallas y al tratar de abrir la página señalaba que el servidor no respondía.

El Gobierno tapatío informó que la Dirección de Innovación ya está trabajando para solucionar el problema lo más pronto posible y que el sitio web vuelva a estar en línea.

En contraparte, los portales de los municipios metropolitanos, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan no presentaron problema alguno y se pudo navegar por ellos con normalidad.