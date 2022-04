San Juan de Dios: Con ayuda de su familia y otros apoyos, regala comida a compañeros afectados por el incendio

Con ayuda de sus hermanos, hijos, sobrinos, nietos y hasta de las trabajadoras y trabajadores, desde hace tres días María Esther López ha regalado desayuno y comida para las y los locatarios del Mercado Libertad, conocido como "San Juan de Dios", que se vieron afectados por el incendio del pasado jueves, así como a las y los trabajadores que se encargan de las labores de limpieza de la zona siniestrada.

Desde hace décadas Esther ha vendido huarache tradicional de cuero y vaqueta en el Mercado San Juan de Dios. Con la ayuda recibida ha repartido diariamente, desde el día del incendio, alrededor de 20 kilos de alimento como frijoles, tacos dorados, de guiso, sopa de arroz y hasta tamales, sin contar el agua fresca y los refrescos que también ha ofrecido para apoyar así a sus compañeros comerciantes que lo perdieron todo.

"El 2 de abril de 1972 a las 12 del día, comenzó el incendio que nos dejó sin nada. Todo se llevó, no quedó ni un clavito ni una hebilla de huarache; entonces dijeron que nos iban a apoyar, pero no se nos dio nada. Todo lo levantamos de cero con base en nuestro trabajo y el empeño que le echamos. Por eso estoy haciendo esto, porque yo ya lo viví, yo sé lo que se siente perderlo todo", dijo la mujer.

Hasta ahora, contó, han invertido alrededor de 10 mil pesos para entregar esta comida que también se ofrece a las y los trabajadores que limpian el área del mercado siniestrada con apoyo de los mismos comerciantes que, en charolas, lo llevan hasta el lugar donde se encuentran laborando. También han recibido ayuda de personas que al paso les ofrecen recursos u otros alimentos, los cuales no han sido cuantificados.

"Yo sentía que no ajustaba, hay tanta gente, pero gracias a Dios ha salido, y con la ayuda de todos. Ahorita alguien llegó y nos dio 200 pesos, y con esos dije 'váyanse a traer aunque sea más frijoles, chiles, a ver qué más falta'. Todos me han agradecido, me han apoyado. Cosa maravillosa, tan grande, maravilloso lo bonito que se siente", expresó la mujer.

El alimento ha sido bien recibido por las y los comerciantes afectados, quienes a cada plato agradecían a Esther, la abrazaban, e incluso le ayudaban a servir a sus demás compañeros.

"Ella es una gran compañera, pero primero que nada es una gran mujer. Es un ejemplo para todas las que trabajamos aquí, porque San Juan de Dios está hecho a base de mujeres que somos bien fregonas y luchonas, y si alguien ha sido nuestra maestra para no dejarnos, para no caernos,es Esther, y esta acción es una ayuda muy grande para los compañeros que lo perdieron todo. Nos unimos a ellos porque somos una gran familia, y nos vamos a levantar juntos", dijo por su parte Laura Villagrana, comerciante del mercado.

Por último, Esther se dijo sorprendida por las labores de limpieza que han hecho las y los trabajadores del ayuntamiento, especialmente los bomberos y el personal de Aseo Público, a la par de los locatarios y voluntarios, quienes tienen ya tienen prisa por abrir para reiniciar sus ventas ante las pérdidas ocasionadas por el siniestro que consumió 426 locales del mercado.

