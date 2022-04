San Juan de Dios: Locatarios del Mercado Libertad piden certidumbre más allá de las despensas

Las despensas que comenzaron a ser repartidas este viernes por el Ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con el DIF tapatío fueron bien recibidas por los locatarios del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, sin embargo, pidieron que más allá de este apoyo se les pueda dar certidumbre de qué ocurrirá después del incendio que consumió 426 locales del inmueble.

Por ejemplo, Micaela Espinoza, quien tenía un local de comida mexicana, recibió una despensa que según estimó como madre de familia, le durará una semana.

“Nos están entregando las despensas, pero no sabemos nada más, no sabemos qué va a pasar, porque a lo mucho yo creo que la despensa nos va a durar ocho días. También le dieron a mis hijas que son las que me ayudaban, pero no sabemos qué vaya a seguir”, dijo la señora Micaela, quien señaló, tenía alrededor de 800 mil pesos invertidos en su negocio, contando mobiliario, planchas y estufas.

Micaela Espinoza, quien tenía un local de comida mexicana, recibió una despensa. EL INFORMADOR / A. Camacho

Jorge Luis Delgado es trabajador de un local de reparación de relojes. Él se dijo preocupado porque no le han informado ni a él ni a su patrón hasta cuándo podrían volver a operar, pese a que el espacio donde él labora “no sufrió muchos daños”.

En la imagen Jorge Luis Delgado, trabajador de un local de reparación de relojes. EL INFORMADOR / A. Camacho

Por su parte, Omar González, quien vende equipaje, señaló que su preocupación va más allá, de la despensa, pues no se le ha permitido ingresar a revisar que su mercancía esté bien, o para poner más candados, ya que tiene miedo de algún acto de rapiña, pese a que el mercado es resguardado por todos sus frentes por policías estatales y municipales.

Al respecto, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, informó que se ha dado prioridad de ingresar a los locatarios que tuvieron afectaciones por el incendio, en mayor o menor medida, para que puedan hacer inventario de sus inversiones y vean qué pueden salvar, y posteriormente, se les dará acceso al resto de los comerciantes.

Adelantó que entre domingo y lunes se estará haciendo la reapertura del mercado, a excepción de la parte afectada que será cubierta por mamparas. Los comerciantes de esa zona serán establecidos en espacios y plazoletas aledañas según los productos o servicios que ofertaban, indicó durante su recorrido en el mercado para supervisar los avances de las labores de limpieza.

También señaló que en los próximos días se estará informando cómo se entregarán los apoyos a los comerciantes afectados por el incendio, para que puedan volver a invertir y reiniciar sus negocios.

GC