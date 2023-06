Por el Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este 14 de junio, los hospitales civiles de Guadalajara arrancaron con la semana de la donación altruista que se llevará del 12 al 16 de este mes, además de que entregaron reconocimientos a donadores que durante el año lo hicieron en tres ocasiones.

Dante Vega Cortés, encargado del Banco de Sangre de la Unidad Hospitalaria Juan N. Menchaca, destacó por qué es importante la donación altruista.

“Es importante porque salva millones de vidas en todo el mundo, ayuda a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de muchos pacientes, si bien el derecho a la sangre es universal, el que los pacientes la tengan no es así, de tal manera que si tenemos donaciones frecuentes, voluntarias y no remuneradas, nos estaríamos enfocando hacia alguno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, en tema de sangre y que menciona que cada país tiene que ser autosuficiente, en el marco del Día Mundial del Donador de Sangre, los Hospitales Civiles se unen con la semana del donador altruista de sangre, el cual estará arrancando el día de hoy y concluirá el día 16 se hace una invitación en general “, detalló.

Héctor Morales Villaruel, subdirector de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento paramédico, en representación de Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara, especificó que es importante hacer conciencia en la población a nivel nacional ya que los porcentajes de donación son muy bajos, a nivel nacional y estatal.

“El esfuerzo que no se nota, de todos los que están en el banco de sangre, la gente que inclusive nuestros médicos son los primeros en donar sangre, el mensaje se entiende dentro del hospital, aquí lo importante es que el mensaje debe de llegar al público general, andamos en tasas muy bajas y recordar las cifras a nivel México son 6.8% de altruismo y en Jalisco 3.8%, mientras la que el tema a nivel internacional se duplica, es motivar a los altruistas, la meta la tenemos clara, agradecer a todos los que nos han apoyado”, dijo.

Uriel Emilio Pérez Gallegos fue uno de los reconocidos con el Doni de Oro por donar de manera altruista en tres ocasiones de junio de 2022 a mayo de este año, detalló que comenzó por compromiso social.

“Yo agarré un compromiso desde que fui médico interno en el Hospital Civil Nuevo Juan N. Menchaca, esto coincidió que una paciente tenía un problema oncológico en la sangre y nos pidieron apoyo para transfundirla, la paciente no tenía familiares aquí, como pasa en muchos casos y me animé, y doné. Pasas a otro nivel de conciencia de esta índole cuando lo vives en el Hospital y ves los escenarios, observas ese dolor, que necesitan la sangre y las personas que pueden ser donantes no están en condiciones, a raíz de ahí dije 'con una hora que es lo que dura el proceso y lo puedo hacer de manera constante', ya tengo donando en el Civil de cinco a seis años, voy dos o tres veces al año, más que nada como compromiso social”, sentenció.

También fueron reconocidos con el Doni de Oro Amaury Alonso Pérez Gallegos, Cinthya Anahi Ramírez, Dolores Elizabeth Albarrán, José de Jesús Sandoval, Uriel Emilio Pérez Gallegos, Benjamín Hernández, Ezequiel Medina, Jaime Gabriel Álvarez y Jorge Alberto Ávalos.

