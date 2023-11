De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las enfermedades respiratorias aumentaron este año en Jalisco en comparación con 2022.

Según las estadísticas de la Secretaría de Salud federal, al corte de la semana epidemiológica 46, que se dio a conocer antier, el Estado reportó un total de 752 mil 369 casos de infecciones respiratorias agudas (unos dos mil 300 diarios).

Sin embargo, en el mismo periodo de 2022 fueron 687 mil 498.

Ante este panorama, el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, Ángel Nuño, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar cuidados para evitar contagiarse.

El especialista recomendó a las personas que se mantengan bien abrigadas e hidratadas y que protejan su nariz y boca con mascarillas o bufandas durante los episodios más frescos y ante precontingencias o contingencias atmosféricas.

Señaló que se tiene estimado que las enfermedades respiratorias puedan incrementarse hasta 30% en general este año, por lo cual y a fin de evitarlo, también instó a la población a recibir la vacuna contra la influenza, la cual protege a las personas de diferentes cepas, considerando que año tras año hay cambios en la estructura y forma de los virus, por lo que es necesario actualizar con una nueva dosis al sistema inmunológico cada temporada invernal.

Por otra parte, Nuño pidió a los habitantes monitorear sus síntomas, como escurrimientos nasales, resequedad en nariz, malestar del cuerpo o fiebre, pues de no ceder en un plazo de tres días, podría tratarse de otra clase de enfermedades más allá de un resfriado o influenza, como COVID-19, neumonía o bronconeumonía, entre otras.

Avanza la vacunación contra influenza en Jalisco

El pasado mes de octubre arrancó en Jalisco y México la jornada de vacunación contra la influenza estacional, con el objetivo de aplicar dos millones 292 mil dosis al mismo número de personas, entre todas las instituciones del sector Salud, para así evitar el incremento de contagios en esta temporada invernal.

Al día de hoy, dijo el médico Ángel Nuño, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, se han aplicado un total de 914 mil 794 vacunas, que corresponden a alrededor de 40% de la meta establecida.

El médico resaltó la importancia de esta vacuna de aplicación gratuita debido a que la dosis que se aplica este año protege a las personas contra cuatro tipos y subtipos de influenza, es decir, con esta vacuna “prácticamente cualquier virus que pueda estar circulando en este momento está cubierto con esta vacuna”, indicó el médico.

Explicó que la dosis contiene una partícula que asemeja al virus y que prepara al sistema inmunológico para poder defenderse de manera más eficiente ante el contacto con el virus real. “El hecho de que sea una partícula y no un virus significa que esta vacuna no puede provocar la enfermedad, no puede provocar influenza ni ninguna otra infección. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al recibir esta partícula es probable que el cuerpo tenga una reacción para poder generar esta memoria inmunológica, la cual suele durar entre 12 y 24 horas normalmente”, dijo Ángel Nuño.

Entre dichas reacciones, puntualizó, puede sentirse un leve dolor en el cuerpo o la cabeza, o simples molestias en el brazo de aplicación.

“La invitación es acudir a cualquier unidad del sector Salud y de la Secretaría de Salud donde la vacuna ya está disponible. Todavía quedan poco más de un millón de vacunas disponibles en Jalisco”, manifestó el médico.

Urgen a permanecer alerta de las contingencias atmosféricas

Apenas el pasado lunes, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó sobre la emisión de una precontingencia atmosférica en la zona de Las Pintas, al haberse superado los límites de contaminante PM10, llegando a 121 puntos IMECA.

Los episodios de mala calidad del aire son uno de los factores que contribuyen a que las personas presenten enfermedades respiratorias debido a los efectos adversos que producen en las personas, especialmente en bebés, niñas, niños y personas adultas mayores.

Así lo explicó Ángel Nuño, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, quien dijo que ante esta situación es necesario que las personas de estos sectores poblacionales y sus familias se mantengan pendientes de la emisión de contingencias atmosféricas.

“Las partículas suspendidas que existen por contaminación llegan a generar alguna contingencia atmosférica. Esto significa que las partículas de contaminación, por el calor, tienden a subir en el aire, pero por el frío bajan a nivel de tierra, y esas pequeñas partículas contaminantes también podrán producir molestias como irritación o resequedad de la garganta o nariz, ojos rojos, y por la resequedad, para humectarse, la nariz produce mucosidad y malestares que pueden interpretarse como resfriados”, explicó el médico.

Apenas el pasado 13 de noviembre, este medio de comunicación dio a conocer que la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara había crecido más del doble. En lo que va de 2023, los días con mala calidad del aire se han duplicado en comparación con 2022.

Es clave diferenciar COVID-19 de enfermedades virales

Fue en marzo de 2020 cuando llegó a Jalisco, por primera vez, el virus del SARS-CoV-2, como parte de la contingencia mundial que ocasionó el también llamado COVID-19.

Desde entonces y hasta el pasado 11 de noviembre, último corte por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, se han registrado en la Entidad 716 mil 879 contagios acumulados, así como 20 mil 086 defunciones derivadas de esta enfermedad.

derivadas de esta enfermedad. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, al corte de la semana epidemiológica 46 cuya información fue dada a conocer el pasado lunes, en Jalisco se han reportado 12 mil 895 contagios de COVID-19 en lo que va de este 2023 .

. La cifra es menor a los 115 mil 677 contagios reportados hasta la misma semana de 2022; sin embargo, el descenso podría no ser tan amplio, sino que es probable que el número sea menor porque disminuyó también el número de pruebas aplicadas, ocasionando que el número de casos identificados sea menor.

De acuerdo con estadísticas de Radar Jalisco, mientras de enero a octubre de 2022 se realizaron 792 mil 962 pruebas de detección de COVID-19, para el mismo periodo de este 2023 fueron apenas 449 mil 386 test .

. Para evitar esta situación, el médico Ángel Nuño, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud del Estado, emitió una serie de recomendaciones para que las personas puedan identificar si su malestar corresponde solo a un resfriado o podría tratarse de algún contagio de COVID-19 , al tener síntomas similares (flujo nasal, cuerpo cortado, estornudos, fiebre, malestar en la garganta u oídos).

, al tener síntomas similares (flujo nasal, cuerpo cortado, estornudos, fiebre, malestar en la garganta u oídos). En primer lugar, recordó que las enfermedades respiratorias virales “ceden” al tercer día , es decir, tienden a aminorar en este tiempo, por lo cual, si los malestares se extienden, será necesario acudir a alguna unidad médica o centro de salud , con el objetivo de que el médico determine si es necesario o no aplicar alguna prueba de detección de COVID-19 o algún otro estudio para determinar la enfermedad que padecen.

, es decir, tienden a aminorar en este tiempo, por lo cual, , con el objetivo de que el médico determine si es necesario o no aplicar alguna prueba de detección de COVID-19 o algún otro estudio para determinar la enfermedad que padecen. Pero, sobre todo, instó a la ciudadanía a evitar la automedicación, pues esto puede resultar contraproducente, ya que, al no tener el diagnóstico adecuado, el tratamiento tampoco lo será, ocasionando que no se tenga una mejoría en la salud de la persona enferma.

