Gobierno de Jalisco se disculpa públicamente por el feminicidio de Alondra a seis años de su muerte

Alondra Guadalupe González Arias tenía solo 20 años cuando fue asesinada por su expareja sentimental. Tenía pocos días que había dado a luz a su segundo bebé. El hecho ocurrió pese a que la joven ya había denunciado ante la Fiscalía Estatal y había solicitado medidas de protección.

Hoy, a poco más de seis años del feminicidio, el Gobierno de Jalisco rindió disculpas públicas por el caso, en voz del secretario de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza. En un acto público llevado a cabo con la Glorieta de las y los desaparecidos de fondo, las disculpas fueron acompañadas por la develación de una escultura que recordará por siempre a Alondra.

"La violencia feminicida demanda actuar con sensibilidad para dignificar la memoria y para establecer la posibilidad de que el derecho a la reparación del daño sea posible. Es una obligación del Estado y un derecho fundamental de las víctimas que implica considerar tanto el aspecto socioemocional como el físico, económico y especialmente la afectación al proyecto de vida. Hoy nos encontramos reunidas y reunidos de manera pública para ofrecer una disculpa a las víctimas directas de feminicidio, a Alondra Guadalupe González Arias, a Katia Citlali Prado Ramírez, a Vanessa Gaitán Ochoa, a Rosa Guadalupe Aceves Pedrosa, a Liliana Carrillo González, a Haremi Yosari López Alcántara y a Luz Elena García Reyes víctima de feminicidio en grado de tentativa, y también a todas las hijas e hijos y familias que han sido víctimas indirectas de estos delitos", expresó el secretario general de gobierno.

El acto derivó de la petición, en abril de 2019, por parte de la organización Amnistía Internacional, con el objetivo de que se asumieran las responsabilidades ante las omisiones por parte de las autoridades estatales en el caso de Alondra, quien ya había acudido a denunciar la violencia ejercida por su expareja, sin que se tomaran cartas en el asunto para protegerla.

También forma parte de la recomendación emitida el mismo mes y año "por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, or la violación de los derechos a la vida a una mujer, así como a su integridad física y psicológica, libertad y seguridad personal, al respeto a la dignidad, a una vida sin violencia y a ser libre de toda forma de discriminación también, del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos", que se vieron vulnerados en el caso de Alondra.

Aseveró, las autoridades estatales son conscientes de que de que las familias de todas ellas enfrentaron situaciones que les revictimizaron durante el proceso de memoria, verdad y justicia, por lo cual las disculpas también fueron emitidas en este sentido.

"Este acto de disculpa del gobierno del estado es parte de un plan integral de reparación del daño que hemos implementado desde el Gobierno de Jalisco en su conjunto a través de diversas instituciones. El feminicidio de Alondra, Katia, Vanessa, Rosa, Liliana, Areli y la tentativa de Luz Elena, sin duda afectaron a todo el núcleo familiar y tuvieron un impacto específico al vulnerar en sus hijas e hijos el derecho de las niñas y niños a tener una vida digna, segura, y libre de violencias a la vez que transgredió el derecho a una vejez decorosa y amable de las personas, en especial mujeres que han acompañado a través del cuidado y la crianza a sus hijas e hijos", reconoció Ibarra Pedroza.

"El Estado es el responsable de generar los mecanismos institucionales para garantizar dicho acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación por ningún motivo. En este sentido reconocemos la importancia de que el derecho a la verdad sea parte de una política de estado y que para ello hemos de expresar a través de acciones concretas un mensaje que reitere la sociedad la centralidad de combatir la impunidad de la violencia contra las mujeres, en específico su cara más radical y extrema la violencia feminicida", manifestó.

"Hoy soy la voz de mi hija y de todas las que no están. Estoy aquí este día, donde soy la voz de mi hija que no está presente, que debería de estarlo, pero no lo está. Yo tampoco debería de estarlo, pero aquí y en este día soy la voz de mi hija y de todas las que no están, y de todas aquellas de quienes sus hijas hoy no están", dijo Nancy Arias, mamá de Alondra, quien nunca ha descansado en el camino de buscar justicia por ella y por los hijos que Alondra dejó.

En su participación, Nancy recriminó al Estado porque si bien hoy lleva a cabo la disculpa pública ante las omisiones de sus responsabilidades, de haberlas cumplido a cabalidad hoy Alondra, y el resto de las víctimas mencionadas en dicha disculpa, estuvieran vivas.

"Ninguna reparación, ni ningún proceso que nos hagan llegar después de la pérdida tan grande de un hijo o de una hija, nada de eso nos puede reparar una pérdida como la de una hija o un hijo. Yo entiendo que el Estado ha hecho parte de su trabajo, pero también reconozco que si lo hubiera hecho bien, mi hija estuviera aquí, yo estuviera en otro lado, y mi hija estuviera con sus hijos. El efecto del feminicidio de mi hija y de todas, deja efectos tanto como físicos emocionales. Yo siento que el Estado debe tener más conciencia de eso en todos los procesos de una reparación", dijo Nancy.

Hoy Pedro Giovanni está en prisión, tras haber sido detenido en Tesistán, Tonalá, el 13 de mayo de 2019. Tras las rejas cumple una condena de 38 años, la cual fue emitida hasta el 9 de noviembre de 2020.

Sin embargo, para Nancy Arias el proceso no cesa. Todavía lucha porque sus nietos, hija e hijo de Alondra, puedan acceder por parte de las autoridades estatales a una seguridad social, además de que se les asignen becas escolares para garantizar sus estudios.

También pugna por que se impulse el proceso que se sigue por sus otras hijas, quienes viven amenazadas por la familia de Pedro Giovanni, además de que se pueda llevar a cabo el traslado del cuerpo de su hija al sitio donde tuvo que mudarse para iniciar su vida desde cero, en compañía de los dos pequeños.

En el evento, Nancy Arias además de agradecer a todos los organismos y personas que la han acompañado en todo el proceso, entregó a Ibarra Pedroza poco más 127 mil firmas en físico, provenientes de todo México y el mundo, para exigir que el Estado brinde las garantías de no repetición, para que ni una mujer ni sus familias vuelvan a padecer por el delito de feminicidio.

Van solo dos disculpas públicas a nivel nacional

Amnistía Internacional ha pugnado por la justicia y reparación del daño de víctimas de casos particulares, siendo uno de ellos el caso de Alondra, por lo cual han dado acompañamiento a su madre, Nancy Arias, y al resto de su familia nuclear desde entonces.

Es este un avance de lo impulsado por Amnistía Internacional, sin embargo, de acuerdo con David Montoya, presidente de Amnistía Internacional México, este es apenas el segundo caso donde se ha logrado que las autoridades acepten su responsabilidad ante casos de feminicidio, desde la prevención de la violencia hasta la sentencia de los feminicidas y la reparación del daño de las familias de las víctimas.

Sin embargo, a nivel nacional solo se han dado dos casos de disculpas públicas por parte de las autoridades tras la solicitud de Amnistía Internacional, incluyendo la emitida este martes. El primer caso fue el de San Luis Potosí, por el feminicidio de Karla Póntigo.

"Sabemos que el camino no termina aquí, y el secretario también lo mencionó, esto tiene implicaciones mucho más allá de los casos. Ahí está la solicitud, y la exigencia seguirá siendo que se siga trabajando en tener un esquema mucho más estructural que ayude realmente a prevenir que las mujeres pasen por este tipo de cosas y puedan gozar de una vida libre de violencia", indicó el presidente de Amnistía Internacional en México.

"Es necesario reconocer la lucha incansable y perseverante de la señora Nancy para garantizar memoria, verdad y justicia para su hija Alondra. Ella invirtió mucho tiempo y esfuerzo para lograr esta disculpa pública. Desde Amnistía Internacional hemos advertido que en México las familias y, en específico, las mujeres, son quienes investigan las muertes de sus hijas, exponiendo su salud, economía, bienestar e integridad física y mental, Hoy, reiteramos nuestra solidaridad con Nancy y su familia, en este acto que forma parte de las medidas de reparación del daño a que tiene derecho", añadió David Montoya.

