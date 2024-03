La Cruz Roja Mexicana brinda cada vez más servicios médicos en Jalisco. Mientras en 2021 fueron 387 mil atenciones, en 2023 hubo más de 529 mil.

Jorge fue uno de los beneficiados. Contó que en septiembre del año pasado se sintió mal y salió de su trabajo, en el Centro tapatío, con rumbo a las instalaciones ubicadas a un costado del Parque Morelos. Cuando llegó lo recibieron una médica general y dos enfermeras. Lo acostaron en una camilla, le preguntaron qué le sucedía, le tomaron la presión arterial y le dijeron que estaba alta. Como estaba nervioso, le dieron una pastilla para controlarlo. También le hicieron un electrocardiograma para descartar problemas del corazón. Tenía frío y le dieron una sábana. Cuando comenzó a mostrar mejoría, horas después, lo dieron de alta. Le recomendaron ir con un especialista para que investigara el porqué del malestar. No le cobraron.

“Me dieron una atención de primera. Las mujeres que me atendieron eran muy jóvenes y en todo momento se comportaron de forma muy profesional. Fue mi primera vez en la Cruz Roja y me quedó una muy buena impresión”, dijo Jorge.

El delegado de la Cruz Roja en el Estado, Miguel Ángel Domínguez, atribuyó el alza en las atenciones a la calidad del servicio.

Renato Albín, coordinador médico de la institución, detalló que llegan más personas afectadas por la violencia y accidentes en los que se ven implicados motociclistas. En relación con este último punto, recomendó a los conductores usar casco y no manejar a exceso de velocidad.

Sin embargo, agregó que también arriban por conflictos vecinales y viales. “Llegan aquí bastante lesionados”.

La Cruz Roja tiene 28 bases operativas en Jalisco. Estas se ubican en la Zona Metropolitana de Guadalajara ,Tequila, Zapotlanejo, Tepatitlán, Ocotlán, Chapala, Ciudad Guzmán y Valle de Guadalupe, entre otros municipios.

Pese a su presencia en las diferentes regiones de la Entidad, la Cruz Roja alista la ampliación de su infraestructura. Domínguez, quien también dirige el Consejo Regulador del Tequila (CRT), compartió que ya está a punto de concluirse la nueva sede que se construye cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Tenemos 28 unidades, estamos por terminar la 29. De hecho, la Universidad de Guadalajara ya nos donó un terreno de cinco mil metros cuadrados para construir la número 30. Vamos creciendo cada año el número de servicios en Jalisco. ¿Qué pasaría si la Cruz Roja no trabajara?”.

El delegado comentó que ya solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara y al Gobierno del Estado la entrega de un predio casi inmediato al inmueble del Parque Morelos, que se inauguró en 1942, de modo que crezca la capacidad de atención y se hagan consultorios para recibir a los pacientes.

“Se está construyendo vivienda (en los alrededores del Parque Morelos) para repoblar, pero, ¿qué se necesita para la vivienda?: nuestros servicios. No puedes tener un área de población sin un centro de salud. Esperamos que el gobernador y las autoridades municipales autoricen”.

La Cruz Roja actualmente ofrece curaciones, consultas de especialidades y de urgencias, análisis de laboratorio, electrocardiogramas, radiografías, retiro de puntos y lavado de oído.

En su portal de internet, la institución indica que proporciona apoyo en cualquier momento y lugar. “Acudimos a las comunidades que están en riesgo pese a la distancia y las complicaciones de acceso. Todos los días, guiados por nuestros 7 Principios Fundamentales que nos distinguen, llevamos a cabo nuestras líneas de acción en salud, socorros e inclusión social”.

Este año, la Colecta Nacional de la Cruz Roja termina el 31 de mayo. Se puede hacer un donativo a través del sitio de internet www.cruzrojamexicana.org.mx o en la cuenta de BBVA 0114654900.

Reconocen el apoyo de la Cruz Roja en el Estado

Virginia Zamora es trabajadora de la sede Central de la Cruz Roja Guadalajara, ubicada a un costado del Parque Morelos, en el centro tapatío; ella fue víctima de un hecho de inseguridad hace 35 años, razón por la que terminó lesionada de gravedad.

Sus vecinos le llamaron a la Cruz Roja ya que ella quedó inconsciente por los sucesos. Agradecida con la institución, relató que el personal médico de la Cruz Roja no la dejó sola y tuvo necesidad de una intervención quirúrgica; tras pasar por el proceso de recuperación, Vicky, como es conocida entre sus compañeras, regresó a agradecer a la institución y decidió enlistarse como voluntaria.

“Fue un asalto muy grave, de esos que te dejan totalmente malherida, desangrada; mis vecinos le hablaron a la Cruz Roja, yo quedé inconsciente. Inmediatamente me atendieron y en ese tiempo no tenían el equipo para una cirugía mayor de ese nivel que fue una laparotomía entonces; hasta que no me enviaron a un hospital, no me dejaron sola. Cuando me recuperé, vine a dar las gracias, me enteré de la historia de la Cruz Roja y me enamoré de ella, de sus principios valiosos y estoy aquí hace 35 años como voluntaria”.

Virginia recordó que tuvo otro accidente, en el año 2014 sufrió un percance vehicular y luego de recibir la atención médica correspondiente, volvió a agradecer al personal. En esta ocasión, ocupó un cargo temporal en la institución y tras tres meses, le ofrecieron una vacante, la cual aceptó por el agradecimiento a la Cruz Roja.

“Hace unos años tuve otro accidente, pero de auto, me salvaron la vida, vine a dar las gracias y me ofrecieron un trabajo temporal porque conocían ya mis habilidades y mi expediente de que ya había sido voluntaria, me contrataron temporalmente por tres meses y en cuanto se presentó una vacante, me la ofrecieron y aquí estoy, no por el sueldo, porque me paguen, es porque nunca voy a terminar de agradecerle a la Cruz Roja lo que han hecho por mí”.

Para ella, la Cruz Roja trata a todas las personas por igual al atender de forma médica a la ciudadanía: “Aquí no preguntamos quién eres ni qué hiciste, aquí se te salva la vida”, finalizó.

Miguel Ángel Domínguez, delegado de la Cruz Roja en Jalisco y vicepresidente nacional. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Voz del experto

Miguel Ángel Domínguez, delegado de la Cruz Roja en Jalisco y vicepresidente nacional

Van por nueva sede de Guadalajara

La Cruz Roja Mexicana delegación Jalisco va por la ampliación de su infraestructura en el Estado debido a la amplia demanda de servicios y atenciones médicas que cada año se incrementan.

El delegado de la Cruz Roja en Jalisco y vicepresidente nacional, Miguel Ángel Domínguez, señaló que se está buscando la ampliación de unidades de la institución, entre ellas, la conclusión de la nueva base cercana a la zona del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

“Tenemos 28 unidades, estamos por tener la 29, de hecho ya nos donó un terreno la Universidad de Guadalajara, un terreno de 5 mil metros cuadrados para construir la sede número 30. Damos 700 mil servicios y vamos creciendo cada año ese número de servicios solo en Jalisco. ¿Qué pasaría si la Cruz Roja no trabaja ese día o ese mes?”, dijo.

Además, el delegado estatal ha solicitado al Gobierno de Guadalajara y del Estado la donación de un terreno casi inmediato a la sede Central de la Cruz Roja, ubicada a un costado del Parque Morelos; aseguró que con ello, podrían ampliar el número de personal, capacidad de atención y consultorios para usuarios de la institución.

Domínguez argumentó que, si en la zona aledaña al Parque Morelos y Ciudad Creativa Digital se está construyendo vivienda, se requiere una institución de salud y no solamente dejarlo en manos de la sede central.

“Hay muchos terrenos, pero se está construyendo vivienda para repoblar, pero, ¿qué necesita esa vivienda? Nuestros servicios, no puedes tener un área de población sin un centro de salud que de servicios. Esperamos que el gobernador autorice y las autoridades municipales que nos regresen el terreno”.

Miguel Ángel Domínguez recordó que el edificio de la sede central data de 1942, por lo que sugirió que ahí se requiere una renovación.

Mayoría de atenciones médicas en Cruz Roja son por accidentes

La Cruz Roja Guadalajara ha atendido más de 198 mil servicios en el periodo 2021-2023, siendo la que más brinda atenciones en toda la delegación estatal de la institución. Esto representa 37% de los servicios médicos que se brindan en toda la delegación Jalisco.

Renato Albín, coordinador médico de la Cruz Roja Guadalajara, reconoció que en ese periodo, han notado un incremento en las atenciones por temas de violencia, incluidos por conflictos vecinales, automovilísticos, entre otros, lo que propicia que los usuarios de la institución resulten con lesiones graves.

“Hemos visto un incremento importante por la violencia social que se está generando derivado, incluso, de conflictos automovilísticos, vecinales y que nos llegan aquí bastante lesionadas las personas. Vienen por su parte de lesiones, se les transfiere a donde atiendan en caso de requerir atención hospitalaria y se les da seguimiento”.

En la Cruz Roja también han observado incrementos en la atención generada por accidentes automovilísticos, principalmente en los que se ven involucrados motociclistas que pierden la vida debido a las lesiones; otras atenciones son por descompensaciones y a personas en situación de calle.

“También hemos visto un importante incremento en accidentes automovilísticos asociados a vehículos de motocicletas. Hay veces que son tan graves que pierden la vida asociada a un traumatismo craneoencefálico. La recomendación es que utilicen su casco, que no manejen a altos niveles de velocidad, que respeten la vialidad y que sean lo más prudentes posible”, dijo Renato Albín.

Por ello, desde la institución de salud se les recomienda a la población extremar precauciones al conducir una motocicleta como no manejar a alta velocidad, sin casco y las medidas de seguridad necesarias, entre otras.

Miguel Ángel Domínguez, delegado de la Cruz Roja en Jalisco, señaló que cada año crecen las atenciones médicas en el Estado otorgadas por la institución: “Damos 700 mil servicios y vamos creciendo cada año ese número de servicios sólo en Jalisco”.

Para donar a la Cruz Roja, visita su sitio web oficial o comunícate con tu delegación local. Puedes realizar donaciones en efectivo, transferencias bancarias o mediante plataformas de pago en línea. Además, puedes contribuir con suministros médicos, alimentos no perecederos o participar como voluntario en sus programas. Cada aporte ayuda a financiar servicios de emergencia y asistencia médica.

Servicios médicos

En los últimos tres años la Cruz Roja ha aumentado la cantidad de servicios prestados a la ciudadanía y sigue en crecimiento, con nuevos proyectos de expansión.

EL INFORMADOR

Servicios que ofrece la Cruz Roja

Curaciones

Consulta de especialidades

Laboratorio 24/7

Consultas de urgencia 24/7

Radiografías 24/7

Aplicación de medicamentos IM o IV

Electrocardiograma

Curación

Retiro de puntos

Lavado de oído

Doping

Cubículo de shock

CT