El Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) aumentaron el catálogo de actividades gratuitas para los habitantes y para los turistas que estarán en la ciudad durante las Semanas Santa y de Pascua.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo estatal firmó convenios con municipios para llevar a cabo recorridos entre las diferentes demarcaciones metropolitanas.

En el caso de Guadalajara, se prepararon visitas al Panteón de Belén, a los museos del Centro Histórico, a los barrios antiguos y al Bosque Los Colomos. Esto estará disponible hasta el 6 de abril.

De los 72 paseos programados en la capital del Estado, 40 serán en autobús, 30 peatonales y dos en Tren Ligero. Se espera que asistan unas dos mil personas.

Con respecto al primer cuadro, los foráneos podrán conocer el palacio municipal, las plazas de la Liberación, de Armas, de los Laureles y la rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

En la agenda también está la visita a la catedral metropolitana, el palacio de Gobierno, la plaza Tapatía, el Instituto Cultural Cabañas, la biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”, los templos de San Francisco y Aranzazú, la escultura de “El Palomar”, las Nueve Esquinas, el Taller de Equipales, el puente de las Damas y el mercado Mexicaltzingo.

Otros puntos que se incluyen son Santa Tere, la plaza de toros “Nuevo Progreso”, el estadio Jalisco, el mirador de la barranca, las casas patrimoniales de la colonia Americana y el parque Agua Azul.

En Zapopan habrá traslados hacia Los Camachos, el Cañón de las Flores, el balneario Huaxtla y además se ofrecerán viajes desde ese municipio hacia Guadalajara, Chapala y Zapotlanejo.

En cuanto a cuestiones culturales, se alistan exposiciones en la galería Arévalo y el Museo de Arte de Zapopan. Se podrán observar los murales que están pintados en el interior del palacio municipal.

Conny Hernández, oriunda de Mérida, Yucatán, llegó esta semana a Guadalajara. Su última estancia en la Perla Tapatía fue hace 27 años. Afirmó que en esta ocasión encontró una ciudad renovada. Le gustó el Paseo Fray Antonio Alcalde. “Lo dejaron muy accesible para los turistas”, dijo.

Guadalajara estableció acuerdos con Zapotlanejo, Tonalá, Chapala y Villa Corona para llevar a los turistas hacia esas zonas sin costo alguno. En Zapotlanejo, por ejemplo, se arribará al puente de Calderón y se contará con tiempo libre para ir de compras al Centro, mientras que en Chapala se recorrerá el malecón, la plaza principal, la parroquia de San Francisco, la fábrica de dulces y la antigua estación del ferrocarril.

En Villa Corona los paseantes podrán disfrutar de la plaza principal, el templo de Nuestra Señora del Rosario, el templo de Arena y la fábrica de tequila, entre otros sitios. En Tonalá se recorrerá el Centro, el andador Guardianes de la Reina, el Museo Nacional de la Cerámica y el cerro de la Reina.

Gina Rodríguez, habitante de Bogotá, Colombia, llegó por primera vez a Guadalajara. Resaltó que la ciudad le pareció bella. También visitó Chapala y Tlaquepaque. Compartió que le gustó el malecón del lago y las artesanías del Pueblo Mágico.

“El Centro de Guadalajara me ha parecido súper bonito. Las plazas me gustaron, las construcciones son interesantes y la gente es muy amable”.

El pasado lunes, este medio publicó que autoridades religiosas y de la Secretaría de Turismo de Jalisco subrayaron el repunte del turismo religioso en la Entidad.

Entre los espacios que reciben a más personas en este periodo vacacional está Talpa de Allende, San Juan de los Lagos, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. Se prevé que en Semanas Santa y de Pascua lleguen más de dos millones 833 mil turistas a todos los destinos de Jalisco.

Tapatíos, turistas nacionales y extranjeros aprovechan para conocer la Perla Tapatía. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Los turistas disfrutan de Guadalajara y sus atractivos

Tapatíos y visitantes a Guadalajara durante este periodo vacacional disfrutan de las actividades y atractivos anunciados para realizar en la ciudad en el marco de la Semana Santa y Pascua.

Desde varias partes del país, tanto del norte como del sur de México, turistas acudieron a Guadalajara para disfrutar de días de vacaciones en la considerada ciudad más mexicana de todas: Rosy Trejo vino acompañada de su familia desde Monterrey, Nuevo León y apenas había visitado la ciudad hace dos años; se deshizo en elogios para Guadalajara, así como otros puntos que visitaron como Tequila, Chapala, Tonalá, Tlaquepaque, entre otros.

“Hermosa. Varias veces, como hace dos años, (mi visita) fue cómoda (...) Chapala, Tequila hasta ahorita, pero hemos visitado Tonalá, Ajijic. Todos tienen lo suyo, nos gustó el ambiente de Tequila, el lago de Chapala y las artesanías de Tonalá, la comida de Tlaquepaque, todo es muy bonito y tenemos mucho que ver”.

Valeria y Kevin vinieron desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a pasar unos días a la ciudad: en el caso de ella, es la primera vez que está en Guadalajara mientras que Kevin vuelve por sexta ocasión a la capital jalisciense; para él, la ciudad es muy limpia y ha disfrutado también de Tequila.

“Es un lugar muy bonito con mucha cultura. Es la primera vez que visito Guadalajara y ahora fuimos a Tlaquepaque”, dijo Valeria.

“Fuimos al Centro Histórico, es la sexta vez que vengo a Guadalajara. Siempre que vengo es muy limpio, muy bonito. Está muy bonito para convivir mucho más y me parece un espacio muy familiar. Me ha gustado mucho Tequila, Tonalá es de las partes que más me ha gustado”, explicó Kevin.

Irma Silva también visitó Guadalajara desde el estado vecino de Michoacán y aunque llegó el lunes, ya conoció Zapopan.

“Vemos todo muy bonito. Tuvimos el tour por Zapopan, alcanzamos a ver muchas estructuras antiguas y muy bonitas, me gustaron bastante”.

Acompañándola, Maura Silva, desde Guanajuato, disfrutó del bosque de Colomos porque le gustan las zonas arboladas; recorrieron el centro de la ciudad y le pareció atractivo.

“Apenas llegamos ayer y estuvimos en el bosque los Colomos, me pareció muy bonito, el lugar está bien porque me gustan mucho los árboles y la naturaleza. Ahora tomamos el camión y caminamos por aquí”.

De acuerdo con estimaciones de autoridades estatales, Guadalajara recibirá a más de 737 mil visitantes durante este periodo vacacional.

Uno de los lugares favoritos de los turistas que llegan a Guadalajara es el Centro, en donde aprovechan para tomarse fotos con la Catedral. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Recomendaciones para viajar en Semana Santa y Pascua

Si viajas por carretera:

Antes de salir, revisa la suspensión y neumáticos de tu vehículo, verifica que estén en buen estado.

Revisa los niveles de líquidos de tu vehículo: aceite, líquido de frenos, agua del radiador, etcétera.

Utiliza siempre el cinturón de seguridad.

No sobrepases el límite de velocidad.

No rebases en curva, maneja con precaución.

Al conducir, no utilices tu teléfono celular y no consumas bebidas embriagantes.

En caso de emergencia, marca al 911.

En el mar o cuerpos de agua:

No entres a nadar si no conoces el lugar; investiga la profundidad y la clase de corriente.

No ingieras alimentos en el momento que vas a nadar.

No consumas bebidas embriagantes.

No practiques actividades acuáticas si te encuentras solo.

Guadalajara, Zapopan, Chapala, Tlaquepaque y Tequila, son los destinos favoritos. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Municipios se suman a oferta turística gratuita

Municipios del interior del estado, algunos de ellos considerados puntos turísticos importantes, han informado sobre actividades turísticas gratuitas para complementar la oferta con la que ya cuentan.

En el caso de Puerto Vallarta, principal destino turístico de playa de la entidad, realizarán la Feria del Taco Puerto Vallarta en la explanada del Parque Hidalgo el próximo 31 de marzo: su programa del evento incluye actividades como música en vivo, degustación de cervezas y mezcales artesanales, aguas frescas y postres. La entrada es libre al público en general, con un horario de 14:00 a 23:00 horas.

Además, también se realizará el Encuentro Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, el cual contempla dos magnas presentaciones: un concierto de gala con 100 músicos en escena en el teatro Vallarta, el viernes 5 de abril y un concierto de clausura abierto a todo el público, el sábado 6 de abril a las 20:00 horas en el anfiteatro de los arcos del Malecón.

El municipio de San Sebastián del Oeste, ubicado aproximadamente a una hora y media desde Puerto Vallarta, es un Pueblo Mágico donde el Mirador Natural Cerro de la Bufa es una parada obligada para disfrutar de la vista panorámica.

En Cocula, también habrá un encuentro musical, se trata del Mariachi Infantil y Juvenil, evento que no tendrá ningún costo y que contará con verbena popular el 31 de marzo.

En Tequila, municipio vecino de la Zona Metropolitana de Guadalajara, habrá visitas a una fábrica productora de tequila con el fin de conocer el proceso.