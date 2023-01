La contratación de familiares de magistrados no es nepotismo, pues los juzgadores no definen directamente que su pariente ingrese a la nómina del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE); argumentó Daniel Espinosa Licón presidente del Poder Judicial estatal.

Vía solicitud de transparencia, EL INFORMADOR documentó que al menos 15 de los 33 magistrados del STJE tienen parientes en la nómina.

“No tenemos ningún caso en el que el magistrado o el juez le dé el nombramiento a su pariente; sí tenemos que un magistrado le da nombramiento a alguien que resulta que es familiar de otro magistrado; pero si hubo arreglos o acuerdos yo lo desconozco. Es un tema administrativo, cada magistrado manda su propuesta pues cada uno tiene un número específico de personal que si mal no recuerdo es de 8 personas que laboran directamente a su cargo”, expuso.

Espinosa Licón argumentó que mientras no se demuestre que hay acuerdos entre los magistrados para “intercambiar” nombramientos de familiares, no hay ilegalidad. Dijo desconocer si hay ese tipo de acuerdos. Aseveró que lo deplorable del nepotismo es que se nombre a personas que no trabajen o no tengan la preparación.

“Lo deplorable del nepotismo es que se nombre a alguien y no trabaje, que se nombre a alguien que no haga lo que tiene que hacer o que ni reúna el perfil para estar en ese cargo. Qué sucede, un juez, un magistrado; toda la vida estamos trabajando en esto, yo tengo 32 años trabajando en el Poder Judicial, claro que mi familia quiere trabajar en el Poder Judicial, yo no tengo ningún familiar trabajando, pero esa es una decisión personal”, planteó.

Cuestionado sobre la posibilidad de aplicar exámenes de oposición para concursar por los puestos en el STJE, el presidente del Poder Judicial estatal comentó que se requeriría una reforma pues actualmente su Ley Orgánica da la atribución a jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura a nombrar a su propio personal.

FS