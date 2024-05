Luego de tres años, el pasado lunes se dio a conocer la disolución del movimiento "Poder Prieto", final que se dio sin haber cumplido los objetivos que los representantes Tenoch Huerta y Maya Zapata trazaron en la primavera del 2021 en busca de exigir mayores oportunidades para actrices y actores de piel morena dentro de la industria del cine .

Hace tres años, el actor Tenoch Huerta dio a conocer que lideraría el movimiento denominado como "Poder Prieto", el cual nació de la necesidad de una comunidad de actrices y actores de visibilizar el racismo y discriminación, inherente al mundo de la cultura en México, que vivieron en carne propia desde sus primeros años dentro de la industria .

En una entrevista con "México Invisible", el actor de "Güeros" expresó que -si bien- cuando una actriz o actor moreno es recibido en el set, el trato es cordial, los papeles para los que son asignados cumplen, indistintamente, con estereotipos:

"Sí hay una discriminación en la asignación de personajes, si yo soy moreno y voy a un casting de un chavo universitario de clase media, y no me lo dan, me dicen: ´-No, pues es que estás muy moreno´; cuando se trata de un personaje que es un criminal, es un violador, yo lo llamo el ´jodido, sufridor o ratero´, entonces ya nos los dan a los morenos , los blancos no pueden ser vistos en un contexto de marginación, de violencia, en la que ellos lo ejerzan".

Así como Tenoch, Maya Zapata, Vania Sisaí Rodsan y Horacio García Rojas fueron otros de los actores que alzaron el estandarte del movimiento que tuvo como objetivo abrir conversación, dar a conocer razones y modificar las narrativas tradicionales del cine mexicano.

En otra charla con "CNN" y Carmen Aristegui, el actor de 43 años aclaró que si habían hecho uso del término "prieto", para titular al movimiento, era como un acto subversivo de reapropiación , ya que este se ha utilizado para describir, de manera peyorativa, el color de piel de las personas morenas.

"Es la apropiación de la palabra que utilizaron para lastimarnos, estamos usando el sable que usaron para herirnos, lo estamos usando para sanar, decir: ´-¿sabes qué?, ya no me hace daño, ahora me identifica, sí soy moreno, soy prieto y no está mal, me enorgullezco de ello´", expresó.

En ese entonces, las miras del movimiento eran muchos pues Tenoch reveló que esperaba que, a partir de los privilegios que él y sus compañeras y compañeros actores tenían, al contar con las herramientas audiovisuales para comunicar, se crearan nuevas organizaciones y se cambiaran leyes, sin embargo, esta búsqueda no prosperó.

Fueron muchas las controversias que rodearon al "Poder Prieto"; la mayor de ellas fueron la acusación en contra de Huerta por abuso sexual , la cual tuvo lugar en junio del año pasado, por la saxofonista María Elena Ríos.

A partir de ese momento, el actor de "Black Panther" se inhabilitó en redes sociales y el movimiento perdió peso.

Pero pasó casi un año para que su comunidad lanzara un comunicado donde lamentaba que su misión no pudo cumplirse, sin dar a conocer con precisión cuál fue la razón de su disolución, aunque también expresa que "esta historia aún no tiene escrito un final" .

