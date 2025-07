SIAPA no sabe lo que está cobrando, ni lo que está haciendo: Lancaster-Jones

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster-Jones, afirmó que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) desconoce la cantidad de deudores que tiene y la cantidad de dinero que se le debe de pagar, por lo que respaldó la iniciativa del gobernador, Pablo Lemus, de reestructurar al organismo y de realizar una auditoría externa e independiente para conocer lo que ocurre al interior de la paraestatal.

"Hay más de 40 mil unidades económicas de la industria en Zona Metropolitana de Guadalajara, (de ellas) sólo hay tres mil registrados con cobro como industria. En comercio pasa similar, hay más de 200 mil unidades económicas de comercio y sólo 80 mil cobran. ¿Qué quiere decir? Que el SIAPA ni siquiera sabe lo que está cobrando, ni lo que está haciendo, y necesitamos hacer esa reestructuración para cobrar lo que es.

"Si cobrara lo que le deben y a todos, estaríamos del otro lado. Realmente lo que necesita reestructurarse el SIAPA es tener unas finanzas sanas, bajar los sueldos de las personas que tienen salarios irrisorios, y dos, reestructurarse y cobrar a quién debe de cobrar", señaló.

El pasado 6 de junio la Comisión Tarifaria del SIAPA aprobó incrementos a las tarifas base de consumo de agua para 2026, es decir, al costo mínimo mensual que pagan los usuarios por el servicio, que van desde 44.3 por ciento hasta 216 por ciento. Además, en la sesión también se avaló desaparecer los subsidios a quienes consumen menos agua. El gobernador señaló que el megatarifazo está "fuera de toda proporción" y anunció una propuesta de reestructura para el organismo.

En tanto, Lancaster-Jones enfatizó en la postura de los industriales de Jalisco: "no avalarán incrementos en las tarifas del SIAPA hasta que se realice una auditoría, se reestructure su órgano de gobierno y la paraestatal demuestre que es una empresa rentable, pues, indicó, "el organismo está quebrado desde hace muchos años".

"Entendemos la necesidad del SIAPA, pero si tú no reestructuras el SIAPA, si no haces una auditoría para saber qué está pasando, no puedes aceptar inversiones y no puedes hacer nada. La posición de nosotros es cero aumento al SIAPA hasta que haya una auditoría externa, independiente. Que sea una reestructuración de su órgano de gobierno y donde sea rentable y autosuficiente", anotó.

