Con el objetivo de mejorar su infraestructura hidráulica, se proyecta que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tenga un presupuesto nunca antes visto de mil 525 millones de pesos (MDP) para el 2025.

Este monto le permitirá al SIAPA renovar sus redes de abasto de agua, reduciendo gradualmente las fugas en las tuberías y eliminando la mala calidad del agua, llegando limpia a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Gabriela Cárdenas, diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, confirmó el presupuesto inédito para el organismo intermunicipal, que permitirá iniciar el “rescate” del SIAPA.

Esta primer suma forma parte del proyecto de Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, quien se comprometió a invertir más de ocho mil millones de pesos en su sexenio para renovar la infraestructura hidráulica que abastece de agua potable a la principal metrópoli jalisciense.

“Estamos buscando no solamente la mejora en la calidad del agua, sino mejorar los servicios al cliente”, declaró Lemus. “Necesitamos mejorar la infraestructura, porque si no corregimos el origen, por más que corrijamos las etapas consecuentes, no vamos a mejorar la calidad”.

Se estima que 20% de las tuberías están caducas, por tener una antigüedad de hasta 80 años, en colonias como Agua Blanca, Álamo Industrial, Alcalde Barranquitas, Americana, Independencia, Atemajac del Valle, Atlas, Belisario Domínguez, Blanco y Cuéllar, Centro de Guadalajara, Constitución, Del Fresno, Jalisco, Manuel Ávila Camacho, Medrano, Moderna, Miravalle, Oblatos y Providencia.

Además de los mil 525 millones de pesos para el SIAPA, el presupuesto del próximo año también incluye dinero para la operación de las descargas al río Santiago: se destinarán 28 millones de pesos a través de la operación de una planta de tratamiento. Y para el programa “Nidos de lluvia” habrá otros 80 millones de pesos.

Gabriela Cárdenas puntualizó que, de aprobarse la propuesta del presupuesto en el Congreso de Jalisco, el rubro de la gestión integral del agua crecerá, al pasar de mil 900 millones de pesos este año a cinco mil 500 millones en el 2025.

Señaló que el recurso también procurará una mejor gestión del SIAPA en busca de mejorar la cartera vencida, “pues actualmente, para la operación del día a día, está en números rojos”. Y todos esos recursos faltantes son necesarios para que el sistema funcione correctamente.

“El agua es un derecho humano, pero se tiene que hacer una campaña de regularización, acercar los módulos a la ciudadanía para explicarles de los beneficios de esto”, indicó la legisladora. “Se cree que con los recursos propios que el SIAPA podría recuperar de la cartera vencida, más lo que se está incrementando para el tema de infraestructura hídrica, podamos ir viendo poco a poco un cambio importante en las operaciones del organismo”, afirmó la diputada.

Mientras tanto, ayer el suministro de agua regresó en su totalidad a las colonias de Guadalajara y Zapopan afectadas por el megacorte, que comenzó el 15 de noviembre para la conexión del sistema El Zapotillo.