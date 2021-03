Desde hace una semana, Patricia tiene baja presión de agua en su casa, en la colonia Progreso, de Guadalajara. Esa zona no se encuentra en la lista de los espacios que se podrían ver afectados por los cortes temporales que habrá hasta que inicien las lluvias, compartida hace unos días por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

“Le damos un uso medido a lo que cae. Pero no alcanza para meter la lavadora y ya tuvimos que gastar en lavandería. Lo peor es que esta semana nos redujeron aún más y ya ni siquiera alcanza para lo básico. Sólo somos dos personas; no me imagino cómo le hacen donde hay más”.

El director del organismo, Carlos Enrique Torres Lugo, aseguró que esa falta de suministro en puntos fuera de los 213 anunciados el lunes se debe a obra pública ajena al SIAPA.

“Hablo de obras del Estado y del municipio, como Mi Macro Periférico, y hay colonias que temporalmente sufren cortes parciales, aunque sí los anunciamos en nuestras redes antes de que se hagan”.

En redes sociales, al menos una docena de usuarios denunciaron no tener agua. Por ejemplo, en Santa Cecilia y Providencia, ambas en Guadalajara, llevan tres días sin suministro. Lo mismo en Arroyo Seco y el Centro de Tlaquepaque, y en La Tuzanía.

Y aunque desde el fin de semana se cerraron las compuertas de la presa Calderón (lo que originará los tandeos), el SIAPA todavía no ha hecho pública su estrategia completa para que los pobladores puedan prevenirse.

Torres Lugo anticipó que “ya se trabaja” en gráficos, los cuales serán presentados los próximos días, mientras que en algunas zonas, sobre todo en las más vulnerables, habrá recorridos con las pipas de agua para anunciar la medida.

Sin embargo, ante la falta de agua, cortes sin previo aviso y falta de respuesta en teléfonos del SIAPA, los vecinos han tenido que recurrir a la compra de pipas. Como en la colonia Quintero, en Tlaquepaque, donde afirmaron que “están secos” desde hace 15 días.

Ante ello, el director afirmó que ya se trabaja para que la línea Siapatel (33-3668-2482) tenga más opciones para reportar recortes y solicitar pipas, con lo que se pretende que todas las llamadas sean atendidas a tiempo.