Tras la actualización de las tarifas del SIAPA, los usuarios se han visto afectados y han ajustado sus gastos para pagar el servicio.

Josefina Estrada, ama de casa de la tercera edad, comenta que intentó realizar el pago del estimado anual. Sin embargo, al llegar a las cajas, el recurso con el que contaba no le fue suficiente. Tuvo que juntar dinero extra durante todo el mes para pagar el recibo y ahorrarse unos pesos. “Hasta pena me dio porque no me alcanzó la primera vez que vine, a principios de enero. Volví (ayer) y lo pude pagar con trabajos”.

El ajuste en la tarifa de este año representa un incremento de 8.5%, en promedio. Por eso algunas fracciones de oposición en los ayuntamientos piden frenar el aumento.

Graciela Pulido responde que debido al incremento y los recargos no puede ponerse al corriente con los cobros.

“Resentí el aumento… no logré pagar unos meses que debía. Tengo que estar abonando”.

Rogelio Sánchez está insatisfecho con el alza de este año. Afirma que desde hace algunos años a la fecha “sí hemos sentido fuerte el aumento. En la casa mi mamá paga entre 700 y 800 pesos el recibo… por eso para el pago anual no nos alcanza”.

Alicia Betancourt considera que los ajustes a la tarifa fueron excesivos. “Es la primera vez que lo pago al mes. Se me hizo complicado pagar 500 pesos de aumento en el estimado anual”.

Se solicitó entrevista con el titular del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, pero hasta el momento no ha sido concedida.