La organización Grupo Foro Plural Jalisco espera la próxima semana una respuesta al recurso legal interpuesto para frenar la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública.

Salvador Cosío, integrante de la organización, calificó como ilegales los libros de texto debido a la suspensión otorgada por un juez para evitar su distribución.

“Estamos a la espera, aproximadamente, el lunes o martes próximos nos den la buena noticia de que otorgue la suspensión al acto reclamado, un amparo que está bien fundamentado, debidamente incoado, integrado y actualizado”.

El integrante del foro insistió en que esperan la respuesta positiva del juez para que el amparo se sume al recurso legal interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia para que sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y den marcha atrás a la distribución de los libros de texto.

Cosío y otros integrantes del foro recordaron que varios estados han desacatado la orden judicial de no distribuir los libros de texto, obedeciendo la postura del Gobierno Federal.

“Hay 22, 23 estados de la República que acatarán lo que ordena el presidente de la República y no lo que diga el Poder Judicial Federal (...) El desacato se está dando, no se cumplió con la ley general de educación, no se cumplió con el reglamento”.

A pocas semanas del regreso a clases, el Foro Plural Jalisco reiteró su respaldo al Gobierno de Jalisco para implementar la estrategia Recrea en las aulas y evitar que el personal docente se apoye en los libros de texto.

