SEJ: No reprobar a nadie no es malo, pero “que no se prolongue”, dice Juan Carlos Flores

Este ciclo escolar nadie podrá reprobar en educación básica por decreto de la Secretaría de Educación Pública, ante ello el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que es buena medida en tanto no se prolongue.

“No queremos perder alumnos, no la vemos como mala medida, al contrario, pero que no se prolongue, no vamos a regalar las cosas por regalar, sino premiar el esfuerzo”, declaró.

Esta es una estrategia extraordinaria para, primero, tener a los niños en la escuela, pero también para mantenerlos, dijo.

“No reprobar a nadie es algo extraordinario, la evaluación es muy importante porque una buena evaluación tiene que ser constante y formativa, pero también debe tener estándares porque esos también alientan a un nivel que todos estamos llamados a crecer nos cuando se hace una sana presión”, explicó.

Señaló que se debe ver así: como una medida extraordinaria que se aplicó el ciclo pasado y que funcionó bien porque evitó que desertaran muchos alumnos. Además que en Jalisco se han preocupado para que la evaluación no sea solo la final, sino que sea integral.

Por ello, desde que comenzó el ciclo se han hecho evaluaciones a los alumnos no solo académicas, sino también socioemocionales.

“Si bien el desempeño del Estado no bajó, si crecieron las asimetrías. A algunos niños les fue mejor, pero tiraron hacia abajo los niños que no tuvieron las tecnología o el apoyo de un alumno que fue en lo que nos concentramos muchos meses”, dijo.

Recordó que desde el ciclo pasado los docentes tienen la instrucción de preguntar a los padres de familia si quieren que su hijo pase con seis pesos a no tener los conocimientos completos. Pero también pidió a los papás que si en este ciclo escolar sus hijos obtienen un seis de calificación, se preocupen y ocupen de trabajar con ellos y en por qué lo obtuvo.

“Mucha atención en la boleta que van a recibir. Si obtienen una calificación baja no confiarnos porque no nos reprobaron a nuestros hijos porque lo que buscamos es que permanezcan en la escuela y el siguiente ciclo escolar retomamos el esfuerzo de ir nivelado a los alumnos”, dijo.

