Padres familias y alumnos de diferentes preparatorias en la Zona Metropolitana de Guadalajara vieron con buenos ojos el proyecto que anunció la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sobre la impartición de clases de inglés en 100 escuelas para alumos de secundaria y preparatoria.

Según la dependencia, se invertirían 150 millones de pesos y las clases serían los sábados a partir de mayo.

Los estudiantes reconocieron que tienen un bajo nivel de esta lengua extranjera y que sería de gran utilidad que estuviera esa opción extracurricular y gratuita.

Evelia Colmenero, quien llevó a su nieta a la Preparatoria de Jalisco o Prepa 1 en el Centro de Guadalajara, dijo que para ella el nivel promedio actual que tienen los jóvenes en centros de educación pública es bajo y es importante que lo dominen.

"A mí me parece perfecto porque vamos a necesitar el inglés para todos, me parece magnífico. Es fantástico mientras que ellos tengan otro idioma me parece lo mejor del mundo y ojalá tuvieran otros, lo bueno que se empieza con algo. Un poco deplorable el nivel, se suponía que les estaban dando en la primaria, en la secundaria, no es muy eficiente”

Por su parte, Lupita, joven estudiante, detalló que es importante que impulsen a los jóvenes a seguir preparándose sobre todo en otros idiomas y aceptó que actualmente no están capacitados en inglés y que el nivel es muy básico.

“Me parece muy bien esta iniciativa en Jalisco, porque incitan a los jóvenes a prepararse más. Es como todo el que le echa ganas se prepara y entiende el inglés, siento que no estamos muy bien preparados, hablo desde mi experiencia, siento que esto es un bien, cuatro horas en un día sirven para prepararte”, detalló.

Reconocen que les falta preparación

También Valeria, otra joven en formación, se sinceró y dijo que es poco lo que saben de inglés y que para llegar a la universidad o seguir en preparación este idioma será indispensable.

“Realmente es una iniciativa importante para los estudiantes, ya que siento que no estamos preparados en cuestión de la lengua inglés. Es un requisito que te lo piden y el gobierno junto con la Secretaría den la iniciativa de las clases es muy buena propuesta ya que los estudiantes lo quieran aprovechar les va a servir mucho y sirven para formarse y es esencial”, confesó.

Martha González Valencia, quien tiene dos hijos en preparatoria, una joven de 17 en la Universidad de Guadalajara y otro estudiante de 19 años, en prepa semiescolarizada, señaló que para ella es complicado pagar escuelas de idiomas privadas, y aplaudió este programa que arrancará la SEJ.

“Es muy bueno e indispensable, porque ahora se tienen que preparar no solamente para México, esto ya es global y es importante la preparación para competir con jóvenes de otros países y el inglés es el que más se utiliza corporativamente y se necesita el inglés para un buen trabajo y un buen proyecto de vida. Nos falta mucho por que solamente los que pueden pagar escuelas caras y el nivel que se da ya en nivel medio es básico”, detalló.

Clases de inglés gratis serán en mayo

El titular de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, informó que para el próximo mes de mayo comenzarán a impartirse clases de inglés de manera extracurricular para alumnos de escuelas secundarias y preparatorias en 100 planteles educativos al interior del Estado.

En entrevista, afirmó que este proyecto para brindar educación bilingüe a jóvenes jaliscienses tendrá un impacto directo para más de 35 mil alumnos de nivel básico y medio superior que con anterioridad no tenían acceso a clases del idioma extranjero.

La inversión para la consolidación de estas academias de inglés será de 150 millones de pesos y podrán inscribirse jóvenes de escuelas privadas y públicas que comprueben que están estudiando preparatoria o secundaria.