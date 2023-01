Vaya problemón, lo que parecía sería un video más para sus miles de seguidores, donde retrataría el paseo en un coche Lamborghini Aventador 2020, terminó en una gran deuda de 400 mil pesos para el influencer Luisito Comunica.

El trota mundos y también conocido como el Rey Palomo se encontraba hace algunas semana en medio oriente, específicamente en Qatar, donde hizo videos sobre el acontecer mundialista, además sobre la situación de vida económica de quienes ahí viven; en una de sus transmisiones relató su deseo de poder manejar un vehículo Lamborghini, situación que logró a un alto costo, ya que lo terminaría "dañando"; tras el hecho declaró que su experiencia fue "horrible".

Fue mediante sus redes sociales, que Luisito Comunica relató lo acontecido, donde aseguró tuvo que dejar un depósito de 6 mil dólares, algo así como 120 mil pesos mexicanos, en caso de que el coche sufriera algún daño o tuviera alguna multa, además de que su pasaporte fue retenido.

El oriundo de Puebla, aseguró que el coche se encontraba totalmente asegurado, situación que no sucedió, ya que aseguró que al ir manejando no vio un tope y se lo pasó; reconoció que se bajó a revisar el chasis, el cual estaba intacto.

"El coche no tiene un solo rayón, está perfecto. Y la verdad no se me hizo un acontecimiento por el cuál yo tuviera que llamar a la policía. Entonces seguimos el camino, todo chido, todo cool".

De acuerdo al influencer y también empresario por no haber reportado el incidente con la policía local, los de la agencia de vehículos le dijeron que él tendría que pagar los daños, equivalentes a 10 mil dólares, "aquí es donde la historia se empieza a poner sospechosa", señaló Luisito Comunica.

Apuntó que debido a que la plataforma por donde tenía que pagar estaba en árabe, tuvo dificultades con su banco ya que al solicitar una cantidad fuerte de dinero su tarjeta fue bloqueada, por lo cual la agencia le retuvo el pasaporte para que no pudiera salir de país y pagara el daño solicitado.

Finalmente dijo que el dueño de la agencia creyó en su palabra de que pagaría por el daño y al final terminó pagando 20 mil dólares luego de que le dieran la cotización final, situación por la cual se molestó: "Por dos mendigos rayones. Sigo bastante escéptico. Me siento estafado, me siento asaltado", expresó a todos seguidores en redes sociales.

