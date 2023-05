SCJN: Jaliscienses expresan su apoyo a la Corte y al Inai en la Plaza de Armas

Jaliscienses se reunieron en la Plaza de Armas, en el Centro de Guadalajara, para manifestarse y apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esto ante múltiples ataques que ha habido en la Ciudad de México a diferentes ministros y en especial a la ministra presidenta Norma Lucía Piña.

Rubén López, de Misión Rescate México, uno de los organizadores, destacó que parte de esta protesta que también busca defender al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues aún los senadores no han elegido sus comisionados.

EL INFORMADOR/A. Navarro

“Una vez más los ciudadanos salimos para levantar la voz y defender nuestras instituciones que promueven nuestros derechos y libertades, el día de hoy en particular estamos para defender al INAI, sabemos que hay un tema pendiente con los comisionados que no han sido designados por el Senado de la República, estamos levantando la voz y que tienen que ser designados, el derecho a la información se vulnera y no lo vamos a permitir, tanto el INE como el Inai son las conquistas ciudadanas más importantes de los últimos años, las reconocemos como conquistas de nosotros. En segundo lugar, de la defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por la ministra Piña que ha defendido de forma valiente e institucional el orden de la constitución, por eso estamos aquí, somos muchos los que levantamos la voz”.

Por su parte, Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, resaltó que es importante que SCJN siga siendo el órgano de mayor peso en el país, más que cualquier autoridad municipal, estatal o federal.

EL INFORMADOR/A. Navarro

“Es muy importante que la gente se informe o razone lo que está ocurriendo, estamos ante un riesgo inminente de que la Suprema Corte siga siendo atacada, y si los ministros se doblan o se quiebran y se sienten intimidados de una forma compleja y tengan parte de atención en el viernes negro donde se aprobaron 20 reformas de diferentes temas y sobre todo si no lo anulan sería un precedente muy grave que cualquier órgano colegiado municipal, estatal o federal, puedan hacer lo que quieran sin mayorías, sin procedimientos, sin nada y esto implica un estado de Derecho nulo. Por eso aquí estamos, para respaldar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo el apoyo a la legalidad”, sentenció.

