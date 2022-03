Rusia Vs Ucrania: Marchan en Guadalajara para pedir fin a la invasión rusa

Por segunda ocasión, integrantes de la comunidad ucraniana convocaron a la ciudadanía de Gudalajara a la marcha "Stop War in Ukraine", a más de una semana de la invasión de las tropas rusas en Ucrania.

Comunidad Ucraniana en Guadalajara inicia la Marcha por la Paz “Stop War in Ukraine” Inicia de Av. Chapultepec y Av. Vallarta hacia Av. Juárez y Av. Federalismo como punto de destino. pic.twitter.com/Ob8EXgAUxz — Estefany Franco (@fanyfancois) March 6, 2022

Durante el recorrido en el que participaron aproximadamente 150 personas, los participantes provenientes del país europeo, extendieron su petición a la OTAN de cerrar los espacios aéreos para evitar que misiles cobren la vida de más personas en el territorio.

El recorrido inició a las 9:30 horas en el cruce de la Avenida Chapultepec y Avenida Vallarta hasta llegar a su destino en el Parque Rojo sobre las Avenidas Juárez y Federalismo. Entre el contingente vestidos de azul, amarillo y blanco, resaltaron gritos como "Alto a la guerra en Ucrania", "Paz en Ucrania" y "No más guerra".

Katerina, quien lleva más de diez años viviendo en Guadalajara comenta que temen por el bienestar de sus familiares.

“Queremos pedirle a la OTAN que nos ayuden a cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania, eso va a ayudar a que no haya tantos misiles, tantos bombardeos y que se destruya lo menos que se pueda. Todos los que estamos aquí mínimo, tenemos cinco familiares allá, están preocupados porque no puedes descansar bien, no sabes si te van a atacar en la noche, en el día, si puedes salir tranquilamente y de repente hay un bombardeo. Ya hay niños muertos, en esta madrugada supe que mataron a un niño de 18 meses y creo que no es necesaria ninguna muerte”.

De acuerdo con información del gobierno de Ucrania, a poco más de una semana de la invasión de Rusia a Ucrania, se registran alrededor de 40 niños muertos y más de 70 se encuentran heridos, mientras que en el caso de los refugiados se calcula que el número asciende a 1.5 millones.

En el evento también se unieron personas de distintas nacionalidades como Polonia y Canadá para mostrar su solidaridad.

“Es una movilización humanitaria, todos los polacos están muy unidos con la paz en Ucrania. Nosotros somos de una historia muy difícil de guerra, hemos aprendido de esta lección en carne. En Polonia hay marchas y también la ayuda que estamos dando al recibir a los refugiados para brindar el mayor apoyo que podemos”, comentó Dominica originaria de Polonia.

GC