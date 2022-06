Río Santiago: La CEDHJ inicia nuevo levantamiento de quejas por contaminación en la zona

Tras la recomendación 23/2022 por el ocultamiento de un estudio en el que se comprobaba el riesgo tóxico para los pobladores de las cercanías del Río Santiago, este lunes la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició un nuevo levantamiento de quejas por la contaminación del río.

"Ha tenido dos oportunidades para trabajar y, aunque es trasplantado, no lo han querido. Entonces ha tenido que salir adelante solo"

En total, se levantaron cuatro nuevas quejas por la problemática ambiental en los alrededores del cauce.

El hijo de Paty es uno de los afectados por la polución del río. Tiene 33 años y padece insuficiencia renal crónica desde los 18. Fue trasplantado, pero, pese a ello, las oportunidades de obtener un buen trabajo y mejor calidad de vida no mejoró.

“Padece daño físico, económico y moral. He visto su dolor, cómo sufre por tener el problema, a sus hijos y sacarlos adelante. Las empresas no lo quieren. Ha tenido dos oportunidades para trabajar y, aunque es trasplantado, no lo han querido. Entonces ha tenido que salir adelante solo, vendiendo, haciendo cualquier cosa. Además seguimos padeciendo el problema de falta de medicamento, a veces hacen vaquita para ayudarlo pero nunca es suficiente”, compartió Paty.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Como su hijo, el resto de los pobladores de la denominada zona de influencia ahora sufre de afectaciones por la contaminación del río por lo que, a la par de presentar la recomendación para que se apropien de ella, la CEDHJ los instó a presentar las quejas que consideren pertinentes en una mesa que se instaló en el evento.

Graciela González, quien forma parte de la asociación Un Salto De Vida, destacó que con la apropiación de las recomendaciones por parte de los pobladores afectados se puede hacer más presión a las autoridades.

Además, la asociación exigió atención gratuita e inmediata de salud para los pobladores, un estudio de salud a los niños en edad primaria, castigo a los responsables del ocultamiento del estudio y reparación integral del daño.

Por su parte, Katia Rico Espinoza, visitadora adjunta de la Segunda Visitaduría y jefa del área de asuntos ambientales de la CEDHJ, recordó que apenas se está aceptando por las dependencias: Comisión Estatal del Agua, Secretaría de Salud Jalisco, OPD Servicios de Salud Jalisco y Secretaría de Salud Jalisco. Mientras que la Contraloría del Estado tiene prórroga a final de mes para decidir si atrae o no la investigación.

“Cada órgano interno de estas dependencias tiene conocimiento y no han podido resolverlo porque no tenían el mínimo de estructura para investigar los asuntos. Es un tema de conciencia social para identificar la falta grave. Se ocultó dos administraciones, no se hizo ninguna acción”, dijo.

Nos gustaría que fuera la última recomendación, pero sabemos que la realidad es otra: CEDHJ

En febrero de 2020, y luego de que este medio diera a conocer que la CEDHJ buscaba hacer una nueva “macrorrecomendación”, el gobernador señaló que “no necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el Río Santiago, lo estoy haciendo desde el primer día de mi gobierno”.

Ante ello, Rico Espinoza compartió que son una institución autónoma cuya misión es identificar las omisión o acción que no ha sido benéfica. Por ejemplo en el Plan “Revivamos el Río Santiago”, señaló que aunque son buenas acciones evidentemente no han impactado de manera positiva a corto plazo, sin embargo buscan que a mediano y largo plazo se pueda incidir en la toma de decisiones de parte de ello.

EL INFORMADOR/G. Gallo

“Tratamos de identificar el cumplimiento de la política, pero estas tan específicas en materia ambiental van más lentas en su cumplimiento porque se involucran circunstancias de investigaciones muy específicas”, dijo.

Recordó que en el caso del Río Santiago, ya hay varias recomendaciones: “Nos gustaría que fuera la última recomendación del Santiago pero sabemos que la realidad es otra”.

La finalidad de emitir este tipo de recomendaciones, señaló la visitadora de la CEDHJ, es que forma parte de sus investigaciones, sin embargo son claros con la ciudadanía al decir que para defender los derechos humanos hay dos vías: la jurisdiccional y la no jurisdiccional, que es por las Comisiones.

“Lo que hacemos por parte de la Comisión es que se identifiquen estos instrumentos, recomendaciones e investigaciones, como insumos para pelear dentro de los tribunales. Ya lo han hecho en otras ocasiones en los juicios de amparo”, dijo.

JM