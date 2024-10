Rinden protesta titulares de los OPD de Zapopan para 2024-2027

Durante la primera Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan para el periodo 2024 – 2027, los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del municipio rindieron protesta frente a Juan José Frangie, Presidente municipal.

Alejandra Galindo Hernández fue designada como directora general del Consejo Municipal del Deporte Zapopan (Comude). María del Socorro Madrigal seguirá al frente del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. En tanto, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia continuará a cargo del OPD de Servicios de Salud del municipio.

Por su parte, en la Sesión Ordinaria se ratificó a Graciela de Obaldía Escalante como secretaria del Ayuntamiento , mientras que Adriana Romo López se hará cargo de la Tesorería municipal, nombramiento al que se opuso Pedro Kumamoto, al entrar en discusión con Frangie Saade.

El regidor recordó el caso del Banco Accendo y los más de 300 millones de pesos que fueron depositados del gobierno zapopano en la institución financiera. Sin embargo, en julio de este año la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República determinó que no se cometió ningún delito en las transacciones realizadas en 2019 y 2021, durante las administraciones de Pablo Lemus y Juan José Frangie en Zapopan.

“Pedro, me extraña muchísimo teniendo tanta carrera. Me extraña muchísimo teniendo tantos fracasos ya, y que sepas que la política que tú has dado no te ha funcionado. Ojalá pronto te den un puesto federal para que te quites de aquí y dejes de calentar esta silla”, replicó el alcalde.

La lista de regidores para la administración 2024 – 2027 quedará conformada de la siguiente manera:

• Nancy Naraly González Ramírez.

• Miguel Ixtláhuac Baumbach

• María Elena Ortiz Sánchez

• Gabriel Alberto Lara Castro

• Gabriela Alejandra Magaña Enríquez

• Daniel Guzmán Núñez

• Haidee Viviana Aceves Pérez

• Cuauhtémoc Gamez Ponce

• Martha Angélica Zamudio Macías

• Gerardo Rodríguez Jiménez

• Norma Lizet González González

• Karla Azucena Díaz

• Mauro Lomelí

• Carlos Peralta

• Inés Orendain

• Pedro Kumamoto

• Óscar Santos

• Rosa Díaz



