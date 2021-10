Para el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, las cifras presentadas durante el tercer informe del Gobernador de Jalisco respecto de las asignaciones hechas a la casa de estudios son “tramposas” y no reflejan un apoyo verdadero por parte del Gobierno de Jalisco.

En su informe, el gobernador aseguró que durante 2018, último año de gobierno de la pasada administración se destinó a la Universidad de Guadalajara el 48.5% del Subsidio Ordinario Estatal correspondiente a cinco mil 345 millones de pesos, mientras que en 2021 se asignó el 49.6% con seis mil 277 millones de pesos, es decir, 1.1% más en el último año.

“Presumir que el Estado ha dado 1% más en relación al 52.48% (que le corresponde al gobierno federal) es el dato más tramposo. Si la correlación de la aportación estatal contra la federal se ha modificado es porque la Federación no nos ha dado dinero, no es porque Jalisco nos esté dando más. Si revisamos los crecimientos en números brutos en relación Estado-Federación, nos vamos a dar cuenta que la Universidad no ha tenido en estos tres años un buen presupuesto ni estatal ni Federal”, expresó el rector de la UdeG.

Recordó que el convenio establece que la Federación debe aportar el 52% del presupuesto, y que el resto debe aportarlo el Estado, y que si bien en este momento Jalisco está dando un punto porcentual más a lo que le corresponde, esto no demuestra “el amor a la universidad”, dijo Villanueva.

“Que bueno que el gobernador hizo referencia a que su padre fue rector de la Universidad, estoy seguro que el rector Enrique Alfaro (Anguiano) no permitiría que ningún gobernador le quitara 140 miles de pesos a la Universidad y por ningún motivo el rector hubiera considerado ni como buenos estos presupuestos ni que amor sea quitarle a un proyecto. Después de que vimos todo lo que se hizo en carreteras, en asfaltos ¿en verdad les faltaron 140 millones de pesos que tuvieron que quitarle a la Universidad?”, manifestó el rector.

Pese a ello Villanueva señaló que espera que en el presupuesto de 2022 no venga otro “atropello” a las asignaciones de la Universidad las cuales, dijo, deberían ser proporcionales al crecimiento que ha tenido el Estado en los últimos años, que corresponde a un 14%, “no a esos puntitos porcentuales” que presentó el Gobernador en su informe. “A mi ya me está cansando ese discurso de 'quiero mucho a la Universidad pero la golpeo'”, añadió el rector.

Invita a AMLO a asistir a la FIL Guadalajara

Luego de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticara de nueva cuenta a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a Raúl Padilla, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lamentó las declaraciones hechas e invitó al Mandatario a conocer la Feria para que diga ahí “lo que tiene que decir”.

“Sigue un gran desconocimiento del rol que juega cada quien en la Universidad, el modelo de gobernanza que tenemos y yo creo que el día que el Presidente de la República venga a conocer la Universidad de Guadalajara le va a cambiar la opinión al. El día que él conozca la FIL, que sepa que así como viene Vargas Llosa podría venir él a contestarles. Nos encantaría tener al Presidente, que venga y les conteste a todos, que les diga lo que tiene que decir, la FIL es un foro democrático”, expresó Villanueva.

Por ello, dijo, una vez más se hará la invitación a AMLO para que acuda a este espacio, pues no ha aceptado asistir ni siquiera como candidato a la Presidencia de México.

De llegar a aceptar, añadió el rector, llevará al Mandatario a conocer el Centro Universitario de Colotlán para que vea cómo la universidad ha llegado a las comunidades Wixárikas en el Norte de Jalisco teniendo incluso estudiantes de posgrado, y cómo la UdeG ha sido la principal impulsora de movilidad social en el Estado. “Me gustaría que el Presidente opinara de la Fil y de la Universidad de Guadalajara después de conocerla”, finalizó el rector.

JM