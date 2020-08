Rezagada, verificación de autos oficiales

El Gobierno de Jalisco incumplió el plazo que se autoimpuso para realizar la verificación de más de ocho mil automóviles que son de su propiedad.

En marzo pasado, durante el arranque del nuevo programa de verificación, el gobernador dijo que el proceso de revisión a la flotilla vehicular estatal llevaría tres meses, y que en junio iniciaría la verificación de autos particulares a través de citas, lo cual no se concretó.

En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) detalló que se han realizado dos mil 384 verificaciones con resultado aprobatorio, y que está pendiente la revisión a cinco mil 748 autos estatales.

La dependencia precisó que la cifra de unidades pendientes puede variar si se da la baja de algunos vehículos que, por sus características, hayan concluido su tiempo de vida útil.

No obstante, la Semadet no informó los motivos del retraso en la revisión. Este medio solicitó entrevista para abundar al respecto, pero no hubo respuesta.

Según el registro que fue proporcionado, la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia estatal con mayor retraso en la revisión de sus vehículos. Tiene pendiente mandar a verificar mil 232 autos, sólo han sido analizados 204 y siete de ellos no pasaron la revisión.

En el caso de la Secretaría de Salud, todavía no son inspeccionados mil 201; sólo 17 fueron analizados y uno no aprobó el chequeo. Otras dependencias con rezago son la Fiscalía estatal, con 630 vehículos sin verificar, y la Secretaría de Transporte, que tiene pendiente la revisión a 357 autos.

El 3 de marzo, el gobernador anunció el arranque del programa de verificación vehicular, cuya intención es mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes de Guadalajara.

Reprueban la verificación 101 automóviles oficiales

Un centenar de vehículos oficiales del Gobierno de Jalisco no pasó la prueba de verificación aplicada bajo el nuevo programa estatal, que comenzó desde marzo pasado con la revisión a los automóviles públicos.

De acuerdo con un reporte proporcionado vía Transparencia por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), 101 autos de la flotilla estatal han sido sometidos más de una vez a la revisión sin obtener un resultado aprobatorio.

La dependencia no aclaró qué pasará con las unidades oficiales que no acrediten la verificación.

Entre los automóviles que no pasaron están 11 de la flotilla asignada a la Contraloría del Estado, 10 de la propia Semadet, nueve de la Fiscalía estatal y siete de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el reporte se refiere que, por sus características, algunos vehículos serán dados de baja si ya concluyeron su tiempo de vida útil.

El plan de verificación contemplaba concluir las pruebas para más de ocho mil vehículos del Gobierno estatal para el mes de junio, y después de eso arrancar con las unidades particulares, una meta que no se ha logrado cumplir.

La construcción del primer verificentro estatal y del nuevo edificio del Centro Oficial de Medición tuvo un costo de 26 millones 932 mil pesos. EL INFORMADOR/E. Barrera

Hay 68 líneas asignadas

Para que los particulares operen centros de verificación, luego de un proceso de licitación la Semadet asignó la operación de 68 líneas de verificación. De éstas, 66 se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y las otras dos son para municipios fuera de la zona conurbada. Un verificentro que esté autorizado puede tener desde dos y hasta 10 líneas en el mismo establecimiento. La dependencia estatal dio su visto bueno sólo a 15 de 39 propuestas técnicas que recibió.

Sólo dos verificentros costaron 26.9 MDP

La construcción del primer verificentro estatal y del nuevo edificio del Centro Oficial de Medición tuvo un costo de 26 millones 932 mil pesos (MDP).

En respuesta a una solicitud hecha vía Transparencia, la Coordinación de Gestión del Territorio informó que la edificación del centro de verificación vehicular, ubicado en el cruce de las calles de Tamaulipas y Magisterio, en Guadalajara, costó nueve millones 749 mil pesos.

Este es el único centro que opera actualmente y es donde se realiza la verificación de automóviles de propiedad estatal.

En lo referente al Centro Oficial de Medición, se detalló que la construcción, el equipamiento, acabados, carpintería y cancelerías, representaron un desembolso de 17 millones 183 mil pesos.

El nuevo centro, desde donde se monitoreará el funcionamiento del esquema de verificación, implicó la demolición del anterior inmueble ubicado en avenida Enrique Díaz de León #1215, en la colonia Mezquitán.