Revisión de presupuesto Jalisco 2018 entra a su recta final

El análisis del proyecto de presupuesto estatal 2018 entró en su etapa final de revisión pues en menos de dos semanas los diputados tendrán que aprobar el paquete de ley de ingresos y presupuesto de egresos del próximo año.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Ismael del Toro Castro, comentó que siguen en el análisis de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que considera 108 mil 309 millones de pesos, pero aún no precisó de cuánto podrían ser las reasignaciones.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral han presentado solicitudes formales de ampliación de recursos, que se analizan para determinar si proceden.

"Estamos en la parte final de la revisión, empezamos hacer el análisis escuchamos y despejamos dudas. Ya sacamos las leyes de ingresos municipales y ahora nos concentramos estos quince días a cerrar la posibilidad de reajuste de partidas para 2018", explicó el legislador.

En el caso del Poder Judicial, el diputado señaló que aún existe posibilidad de que se apruebe la reforma para, entre otras cosas, establecer en ley su presupuesto constitucional, es decir fijar un porcentaje de aumento de recursos que se le asignarían cada año al judicial según el presupuesto estatal.

El legislador apuntó que lo positivo de la iniciativa presentada por el gobierno estatal es que tiene una proyección de gastos e ingresos más realista, no como solía presentarse con proyecciones a la baja para al final del año tener margen de maniobra con recursos no considerados.

En su comparecencia de la semana pasada ante diputados, el secretario de finanzas, Héctor Pérez Partida, explicó que de todo el presupuesto estatal sólo se podrían modificar el destino de 44 mil millones de pesos, que son los recursos sin etiquetar desde la federación.

En lo referente a cobros, contemplados en la ley de ingresos estatal, el costo de refrendo vehicular en 2018 sería de 522 pesos, 15 más que este año, y se mantiene el esquema de descuento del 10% durante enero y 5% en febrero y marzo. El costo de la licencia de conducir será de 575 pesos. La verificación vehicular valdrá mil 164 pesos y el holograma de verificación aumentó a 84 pesos.

No se proponen nuevos impuestos, pero sí un programa llamado "Vigilancia Plus", en el que el gobierno estatal podrá requerir a los contribuyentes que no estén pagando en tiempo sus impuestos y si se regularizan, los recursos serán para el estado. A este programa se le invertirían 70 millones, para reforzar el sistema de notificación, y se calcula que recaudarían alrededor de 300 millones.

Avanza extinción de OPDs

Junto con el proyecto de presupuesto 2018 el Gobernador presentó iniciativa para extinguir los Organismo Públicos Descentralizados de la Comisión de Valuación, el Consejo Estatal para el Desarrollo Turístico y el Consejo Forestal y de la Fauna. Esta petición ya fue avalada en la Comisión de Hacienda. Los legisladores incluyeron en el paquete de organismos a desaparecer al Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez, que este año tuvo asignados 5.9 millones de pesos y ya no aparece en el presupuesto 2018.