La imagen de Naasón Joaquín se alza en la entrada principal de la iglesia de la Luz del Mundo, la cual es sede principal de la Santa Convocatoria, el principal evento para los seguidores de la religión. Los fieles recitan alabanzas alrededor, algunos lloran. En las calles aledañas, hombres y mujeres, divididos por una franja imaginaria al centro llevan bancos para sentarse a escuchar los mensajes que se reproducen a alto volumen. Las familias exhiben lonas en sus hogares dando la bienvenida a los creyentes de otros Estados, crecen sus salas para que puedan dormir la mayor cantidad de personas en ellas.

Pareciera que todo es igual a los años anteriores, el único cambio es que desde el año pasado Naasón Joaquín cumple una condena de 16 años por abuso sexual infantil. Los señalamientos cometidos hacia niñas y mujeres han sido exhibidos por autoridades.

Eliezer Gutiérrez Avelar, ministro internacional de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la iglesia, habla sobre los cambios que eso ha traído a la comunidad.

-¿Quién es el líder ahora, cómo cambian los puestos desde que Naasón Joaquín está en prisión?

-Quiero ser muy claro; en este aspecto, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García, es el guía espiritual de la iglesia, eso no ha cambiado nada en absoluto. Él es ese guía espiritual. Nosotros le vemos como el apóstol de Jesucristo. Esta celebración de la Santa Cena será presidida por algún ministro, un pastor de la iglesia… Eso no cambia, quién es el guía espiritual de la Iglesia que es nuestro hermano Naasón.

Los miembros de la iglesia conocemos que el caso que él llevó en California fue resuelto por una autoridad jurisdiccional competente en los Estados Unidos. Quienes decidimos permanecer en la iglesia lo hemos hecho en el ejercicio de nuestro derecho de libertad religiosa, que comprende entre otros derechos el de la libertad de creencia, libertad de culto y libertad de pensamiento.

-¿Por qué siguen en la iglesia de la Luz del Mundo?

-Porque nos convence el evangelio, porque nos sentimos contentos con la fraternidad cristiana, porque la enseñanza apostólica que el hermano Samuel nos ha enseñado ha hecho de nosotros mejores personas y hemos decidido permanecer y seguir en la iglesia, avanzar lo seguimos haciendo en cada lugar donde estamos. Seguimos creciendo en nuestro trabajo cristiano, en la predicación, en el mantenimiento de nuestros valores, se siguen construyendo templos, sigue habiendo bautismos y seguiremos adelante.

-¿Han perdido feligreses?

-Como referencia, si nosotros establecemos que en la anterior Santa Cena hubo una cantidad de poco más de 500 mil personas y hoy, tan sólo con delegados nacionales es muy probable que lleguemos a esa misma cantidad, nos dice que la iglesia no sólo no ha disminuido numéricamente, sino que ha seguido creciendo. Mentiría si te digo que los grupos se mantienen, no, han ido en avance y esto es real.

-Es importante ejercer la fe que uno quiera, pero hay señalamientos de abusos contra mujeres. ¿La iglesia de la Luz del Mundo ha hecho algo para garantizar que no ocurra o hay apoyo a víctimas?

-Una de las respuestas más claras es que en ese momento nosotros no tenemos ninguna averiguación ni señalamiento. Por otra parte, nuestra doctrina y nuestra enseñanza todo el tiempo y todos los días es el respeto a la dignidad humana, a los derechos de las personas, a la no violencia. Cuando una situación de estas se presenta le decimos a cualquier persona que tiene toda la libertad de acudir ante la autoridad correspondiente para presentar la denuncia que a su derecho convenga. Pueden solicitar la reivindicación de ese derecho que sienten que fue vulnerado entendiendo que la autoridad es la instancia competente para establecer la responsabilidad. De manera preventiva se mantiene todo el tiempo la predicación de nuestros valores cristianos, nuestra enseñanza de cuidado, la doctrina cristiana nos enseña con toda claridad el respeto a la dignidad de todas las personas. Dijo el señor: “Nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos; es decir, las atenciones y cuidados que tú quieres que tengan para ti debes de tenerlas hacia los demás”.

-Muchas veces las víctimas no denuncian por miedo, ¿se ha hablado al respecto?

-La doctrina nos enseña a nosotros. El apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos y les dice que el propósito de Dios es que nos amemos los unos a los otros, ese es el propósito de Dios para todas las personas, que entre nosotros haya amor, que el amor sea la divisa entre cada uno de nosotros, ese es el propósito de Dios.

Y hace una advertencia: cuidado, si alguien no respeta ese amor y en su relación con que el otro le lastima, le hiere, atenta contra él, dice cuidado que nos consumes. Qué sucede cuando alguno no respeta ese propósito y entonces quiere hacernos daño, dice que no se dejen consumir y eso se hace denunciando. Dice la otra carta a los romanos que para eso está la autoridad, ella tiene la función de salvaguardar el bienestar de las personas. Si algún hermano de pronto se siente vulnerado en sus derechos, lo digo en sentido general, hermano o hermana así, niño o niña, adulto mayor…cualquier persona que se sienta vulnerado en sus derechos tiene toda la libertad de acudir ante la autoridad competente para que estos derechos sean respetados y reivindicados.

-¿Y en cuestión de acciones de prevención al interior de la Luz del Mundo?

-Esta doctrina se habla de manera constante, estos principios no son nuevos. Los venimos sosteniendo de manera constante.

-¿Qué opinan de las mujeres, son iguales que los hombres en esta iglesia?

-Dios hizo al hombre igual en dignidad, el Señor nos dio una diferencia en corporeidad, pero delante de Dios somos iguales.

-¿Qué le quisiera decir a la opinión pública por todos los casos de abuso que han salido a la luz pública?

-Hay muchas personas que se hacen unas imágenes sobre nosotros, algunos forman la imagen de quienes somos desde la distancia y sobre todo desde el discurso o la narrativa de terceros. Como muchos han tratado de definir nuestra identidad, yo les invito a que vengan y sean ustedes mismos quienes conociéndonos se hagan una imagen directa de lo que somos nosotros. Esto no sólo es válido para la Luz del Mundo, sino como ser humano perteneciente a este tiempo o como jalisciense que vive en esta ciudad. En mucho favorece el ver a los demás sin el ángulo del prejuicio.

Implementan operativo por la Santa Convocación

La Santa Convocación se lleva a cabo del 9 al 15 de agosto, con sede principal en la colonia Hermosa Provincia; las tres ediciones anteriores se realizaron de manera remota debido a la pandemia por COVID-19.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara trabaja para garantizar una jornada con saldo blanco; se estima la afluencia de más de 500 mil asistentes nacionales y extranjeros.

Por lo anterior, el Gobierno de Guadalajara desplegó un dispositivo de seguridad y vigilancia para este evento. Es así que el estado de fuerza del Gobierno tapatío es de 740 elementos e integra elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, Inspección y Vigilancia, Servicios Públicos y Servicios Médicos del municipio.

Como parte de este dispositivo, se habilitó el Centro de Mando Móvil (C2) para coadyuvar con el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, así como un módulo itinerante de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de género (DEAViM).

Al estado de fuerza, para esta ocasión, se suman el helicóptero Zeus, 14 motocicletas, diez unidades de la Policía Municipal, ocho caballos y siete vehículos de rescate, así como apoyo de elementos de la Policía de Zapopan.

En cuanto al personal de Servicios Médicos Municipales, se tiene la presencia de 22 paramédicos distribuidos en campo, motorizados, ciclos y ambulancias.

Cabe señalar que el dispositivo de seguridad permanecerá, durante las 24 horas, hasta el 15 de agosto.

Los puntos de vigilancia consideran la sede principal en la colonia Hermosa Provincia y otras colonias como El Bethel, Santa Cecilia, La Amistad, Aarón Joaquín, San Antonio y Lomas del Gallo.

Celebran la Santa Cena

Eliezer Gutiérrez Avelar detalló que el objetivo principal de la Santa Convocación es celebrar la Santa Cena el próximo 14 de agosto, la cual será desarrollada en tres colonias: Hermosa Provincia, Maestro Aarón Joaquín y El Bethel.

De acuerdo con Gutiérrez Avelar, el último año que el evento se realizó fue en 2019, y no se había organizado de nuevo por la pandemia.

“La Santa Cena para nosotros es la conmemoración de no sólo la cena que tuvo el Señor con sus apóstoles, sino de su sacrificio, su gloriosa obra redentora y es la manera en que nosotros volvemos a ratificar nuestro pacto con él. Es un evento sumamente sensible para todos los creyentes en Jesucristo y aprovechamos esta oportunidad para proclamar nuestra fe en él y nuestra esperanza en que el señor volverá una vez más”.

Detalló que la expectativa es tener alrededor de 400 mil delegados presentes, originarios principalmente de diversas Entidades del país, ya que los feligreses extranjeros realizaron la celebración en sus lugares de residencia.

Estimó que cuando llegaban hermanos de otras partes del mundo se reunían alrededor de 500 mil delegados de países de Centroamérica, Estados Unidos, entre otros. “Creíamos que con los puros hermanos de la República nos íbamos a mantener con 400 mil delegados, pero esa cifra ya se superó. Es probable que tan sólo con los delegados nacionales estemos con la misma cantidad de los que acudieron en la ocasión anterior, sin la presencia de delegados extranjeros”.

