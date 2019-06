Reinaugura Alfaro Casa Jalisco Chicago

Luego de estar más de dos años cerrada y tras el fallido intento por vender el edificio, fue reinaugurada Casa Jalisco Chicago como oficina de atención a los jaliscienses que viven en el estado de Illinois y en el Medio Oeste de los Estados Unidos.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que realiza gira de trabajo en la zona, argumentó que con la reapertura buscan fortalecer la agenda migrante y afianzar los lazos de cooperación.

Respecto al costo y operación de la representación, el mandatario estatal informó que se establecerá el modelo de administración y operación con la decisión de los jaliscienses que viven en Chicago.

"El debate sobre de quién es esta casa se acabó, esta casa es de Jalisco, no de su gobierno, no nada más de su gente, no de los empresarios, es de Jalisco, es de ustedes, es de nosotros, la vamos a manejar juntos", expuso.

Se anunció la apertura de oficinas de representación del Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, de la Cámara de Comercio de Guadalajara y del Consejo Regulador del Tequila.

La pasada administración estatal cerró las oficinas en Illinois con el argumento de que resultaba muy alto el costo de su operación y mantenimiento.

La Contraloría estatal presentó denuncias por la compra a sobreprecio del inmueble. En 2009, durante la administración del panista Emilio González Márquez, se pagaron 43 millones de pesos en la adquisición del edificio y 18.6 millones por la remodelación y equipamiento. Según un avaluó que se hizo en 2017, el edificio valía 31.9 millones de pesos, al tipo de cambio de ese momento.

Aún cerrado, el inmueble implicó un costo anual al erario jalisciense de 6.7 millones de pesos por el mantenimiento e impuestos pagados al condado de Cook, donde se ubica.

En el tiempo que el inmueble estuvo en remate sólo se recibió una oferta de compra, pero se rechazó por ser menor al valor planteado. El edificio de la "Casa Jalisco Chicago" está ubicado en la ciudad de Melrose Park, Illinois. Cuenta con dos mil 153 metros cuadrados, dos niveles, un sótano y área de estacionamiento.

