Reina incertidumbre entre familiares de Cefereso de Puente Grande

Los familiares de internos del Cefereso 2 de Puente Grande están preocupados e intranquilos, no saben nada del cierre del penal, ni a dónde se llevarán a sus familiares, ni cuándo, ni cómo.

“No nos han dicho nada, solamente que se va a cerrar el penal y que máximo cuatro días para que vacíen el lugar, pero nadie sabe nada, no hemos tenido llamadas”, dijo Alejandra quien tiene un familiar desde hace 16 años.

“Estamos intranquilas por todo lo que está pasando, no nos informan, hablamos a trabajo social y nadie tiene información, no saben lo que está pasando y lamentablemente no nos atienden”, agregó Marina quien desde 16 años tiene a su familiar.

Añadió que la reubicación de los internos será un gran problema para los familiares porque la mayoría tiene a sus hijos en la escuela y trabajos.

“Si nos mueven a otro estado lamentablemente se nos va a complicar, además de que el proceso está aquí, entonces tienen que estar donde está su proceso”, dijo Marina.

Patricia, otra familiar de un interno, dijo que el cierre del penal también les afectará porque es una inestabilidad como familia.

“Nos perjudica bastante porque es una inestabilidad para nosotros como familia en el caso de nosotros venimos siguiéndolos de otros estados porque no somos de aquí de Guadalajara y la verdad es mucha inestabilidad”, agregó Patricia proveniente de Zacatecas.

Otra familiar explicó que no todos tienen la capacidad económica para visitarlos seguido a otros estados.

“Es preocupante, no tenemos todas los medios para viajar a otros estados si se los llevan a Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas no lo sé, pero no tenemos la posibilidad económica para irlos a ver, además ellos necesitan dinero y de dónde vamos a depositar, o sacar para el autobús, el avión”, dijo Alejandra quien tiene 16 años visitando a su familiar.

El gobierno federal publicó este lunes el acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro de Federal de Readaptación Social Número 2 (Occidente) conocido como Cefereso de Puente Grande.

