Este lunes más de 1.6 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tuvieron la oportunidad de regresar a sus aulas luego de año y medio de que los planteles permanecieran cerrados debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19.

Para algunas madres y padres de familia de niñas y niños de nivel preescolar el regreso a las aulas era primordial debido a que consideran que los menores necesitan acudir a clases para adquirir las habilidades sociales que en muchas ocasiones no pueden adquirir en casa, por lo cual enviaron a sus hijas e hijos a sus escuelas.

Un ejemplo de este se dio en el jardín de niños Benito Juárez, ubicado en la colonia Del Carmen, en Guadalajara, donde desde temprana hora las familias comenzaron a llevar a los pequeños para que comenzaran sus clases.

Antes de las 9:00 horas las maestras del plantel ya habían sanitizado sus salones y habían instalado el filtro sanitario para la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial. Antes de recibir a los menores los padres debían entregar su hoja de responsiva para poder dejar a sus niños en el plantel, y aunque algunos no la llevaban consigo, las docentes les señalaron que de no presentarla a más tardar mañana martes no se recibiría a los pequeños.

Emily Ornelas llevó a su pequeña Emma a clases armada con su mochila y cubrebocas. Ella, dijo, estaba muy entusiasmada de ir a la escuela porque sabía que ahí iba a tener más compañeros con quién convivir en su primer año escolar, ya que en casa no había más niños.

Para Emily es necesario que los niños no estén todo el tiempo en casa y puedan conocer de su entorno, para así impulsar la convivencia y enseñarlos a compartir con otras personas.

“Uno como adulto sí lo puede hacer, tienen que salir a trabajar, va a la tienda y como sea convivimos con más gente, pero creo que los niños también merecen y necesitan convivir con más niños”, añadió.

"Los niños también merecen y necesitan convivir con más niños”

“Traerlos a clases presenciales más que nada es por bien de ellos, por salud mental y porque ya es necesario para que se integren a la convivencia con otros niños. En el caso de nosotros es el más pequeño de todos, tengo otros dos hijos de prepa, y le cuesta trabajo convivir y prestar sus cosas y siento que convivir con niños de su edad es lo más sano para su aprendizaje”, expresó Érika López, quien platicó que a su niño, quien entró directo a segundo grado del preescolar, le insistieron en que no se quitara el cubrebocas e hiciera caso a sus maestras.

“Nosotros sentíamos que le faltaba la atención de las maestras porque no es lo mismo el aprendizaje en casa porque quizá no tenemos la preparación para poderles enseñar. Ya va a segundo de kínder y vimos que con las clases híbridas, como tomó su primer año, se desesperaban tanto la niña como papás, por eso decidimos que hoy ya volviera. La mandamos con la indicación de que no se quite el cubrebocas y con su gel personal para que se esté poniendo todo el tiempo y ahorita antes de entrar y a la salida la vamos a estar desinfectando”, dijo por su parte Edgar Hernández, papá de Danyela.

De acuerdo con los indicadres de la Secretaría de Educación Jalisco, en la Entidad hay alrededor de 316 niñas y niños en el nivel preescolar.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC