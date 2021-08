En el regreso a clases presenciales, luego de 18 meses de recibir educacion desde casa debido a la pandemia del COVID-19, no solo implicó evaluar y recuperar conocimientos, sino también la salud mental de los alumnos. Por ello, en la Secundaria 56, ubicada en El Santuario, decidieron poner en marcha la campaña “Yo te escucho”.

Manuel Maciel, director del plantel, detalló que “la campaña trata sencillamente de hablar con ellos, escucharlos, ver qué opinan, cómo se sienten, cómo vivieron este proceso de aislamiento, qué pasó y, posterior a eso, viene lo académico. Buscamos ser receptivos, integrar a los alumnos, darles un espacio para expresarse y sentirse parte de la escuela”.

Esto se realiza antes de comenzar cada clase para conocer a los alumnos y, destacó, han encontrado historias de los alumnos poco agradables, como el fallecimiento de algún miembro de su familia por el virus, que los sensibiliza aún más en el regreso a clases.

Antes de iniciar el nuevo ciclo, en la secundaria se capacitó a los docentes en la parte emocional con talleres que, aunque se contemplaban para el Consejo Técnico, ellos decidieron no solo basarse en los libros, sino que llevaron a una psicóloga para ello.

“Trabajar la parte emocional con ellos fue fundamental y ahora esa tranquilidad se la transmiten a los alumnos, se debe hacer y no se prioriza el contenido académico sobre la parte emocional. Hay que escuchar primero al alumno”, afirmó Maciel.

Los alumnos, por su parte, expresaron que se sienten felices de volver a la escuela, pues había quienes no conocían el lugar ni a sus compañeros y maestros, y quienes se distraían o no entendían bien por la virtualidad.

“Me siento muy bien porque ya extrañaba la escuela. En clases virtuales no veía a mis compañeros y casi no entendía. (En la escuela) me siento seguro porque han desinfectado muy bien a todos aunque deberían tener pruebas rápidas de covid para estar seguro que nadie tiene”, compartió Juan Pablo Alvarado, alumno de segundo grado.

Sofía, de tercer grado, añadió que los protocolos son suficientes, pero que también los alumnos deben poner de su parte.

“Está mucho mejor así porque en clases virtuales la verdad no aprendía tanto como aquí y también el hecho de hablar con amigos está mejor aquí que en clases virtuales. Me da miedo que venga un infectado (de COVID-19) y nos dé a todos, pero también da nervios porque estamos conociendo a gente nueva”, agregó Fernando González, de segundo grado.

Chelsea Mercado agregó que “cuando estaba en línea perdía atención a las clases, ahora no tanto. Ya quería volver”.

