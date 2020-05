Reforzarán cumplimiento de medidas sanitaria en negocios

A partir de las recomendaciones hechas esta tarde por la Mesa de Salud sobre la pandemia de COVID-19, principalmente sobre cerrar aquellos negocios que no cuentan con los protocolos y aglomeran gente, el gobernador anunció que, en conjunto con los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se cerrarán estos establecimientos.

A partir de las recomendaciones hechas esta tarde por la mesa de salud, entré en contacto con todos los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara para iniciar de manera coordinada el cierre de todo los negocios que presenten aglomeración de personas. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 30, 2020

“Para aclarar, los negocios de quienes ya tengan su calcomanía sí podrán abrir el 1 de junio (los no esenciales). El problema no son ellos. Sólo representan una parte de movilidad que no pone en riesgo en general al estado y el AMG, como dijo el rector (de la UdeG) esta tarde, la bronca es el otro 22% que está saliendo sin necesidad”, reiteró.

El gobernador recordó que la reactivación económica será gradual, ordenada y segura. “Para que la gente que sí tiene que salir a chambear pueda abrir, los demás se tienen que quedar en casa”, apuntó.

JM