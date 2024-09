La dirigencia estatal del PRI en Jalisco, hizo un llamado a las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado a votar en contra del dictamen de la reforma judicial.

Pese a que ya fue aprobada en al menos 17 congresos estatales, la cantidad mínima requerida para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta del PRI en el estado, Laura Haro, exigió a todas las bancadas a pronunciarse sobre la reforma.

“Se evitará esta reforma en el Congreso del Estado, donde esperamos que haya una discusión y que cada una y uno de los legisladores demuestre de qué está hecho y los que vayan a acompañar este régimen se desenmascaren y veamos quiénes son”.

La ex diputada federal, aprovechó para criticar a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, por no pronunciarse aún y criticó la ausencia del senador, Daniel Barreda , quien no acudió al Senado a emitir su voto por estar en Campeche, acusando la detención de su padre.

“Vemos el silencio sepulcral en las demás fracciones parlamentarias. Vemos que, de manera inédita, 17 congresos de los estados salieron a votar esta dañina reforma judicial. El senador fantasma que nunca supimos dónde estuvo. El senador Clemente Castañeda se dedicó todo el día a justificar lo injustificable”.

Laura Haro señaló, que acudirán ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que se implemente la reforma en el país.

También agradeció a estudiantes de universidades privadas, por pronunciarse en contra de la reforma y acusó a la Universidad de Guadalajara de no emitir un pronunciamiento y de ser sometida.

