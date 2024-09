PAN Jalisco votará en contra de la reforma judicial

La Reforma Judicial, que tanta polémica ha ocasionado en México, fue aprobada en el Senado. Pese a las fuertes protestas, tanto dentro como fuera de la cámara, e incluso las preocupaciones internacionales, la propuesta logró el voto a favor de 86 senadores, incluido uno de la oposición, frente a 41 en contra.

El Congreso de Jalisco ya recibió la minuta de la reforma judicial aprobada durante la madrugada por el Senado de la República. El PAN Jalisco se posicionó al respecto a través de un video en sus redes sociales oficiales, en las que aseguran que su partido, a nivel estatal, se opondrá a la reforma.

Juan Pablo Colín Aguilar, presidente del PAN en Jalisco, lamentó que Morena atente contra los poderes mexicanos con la reforma.

"Morena y sus aliados han aprobado una Reforma Judicial que no solo atenta contra la independencia de los poderes, sino que busca concentrar todo el poder en una sola mano entre amenazas, extorsiones, persecuciones policiales, gas lacrimógeno y miles de mexicanos gritando su descontento", dijo.

"Morena se convierte en el partido que se atreve a todo con tal de tener el control de nuestro país. Quieren someter a México a un régimen autoritario donde no exista contrapeso alguno", afirmó. A su vez, reconoció a los militantes del PAN "que no han cedido a la presión y han defendido a México con firmeza".

Si bien la Reforma Judicial fue aprobada por mayoría en la Cámara de Senadores, el proceso legal aún no termina, pues debe pasar a los congresos locales de cada estado. Ante esto, Juan Pablo Colín Aguilar afirma que el PAN Jalisco se opondrá hasta las últimas consecuencias.

"En Jalisco, la bancada del PAN votará totalmente en contra de esta reforma. Somos la resistencia contra los gobiernos autoritarios de Morena y no daremos un paso atrás", dijo.

Por su parte, Claudia Murguía, diputada del PAN, declaró que Jalisco no cederá ante Morena. "En Jalisco no entra Morena. Aquí en Jalisco la bancada del PAN es un dique de contención contra los proyectos destructivos y autoritarios de Morena".



"Vamos a hacer respetar a Jalisco. En el pasado proceso los jaliscienses nos dieron su confianza de nuevo y no los vamos a defraudar. Les mandamos un mensaje fuerte a los jaliscienses: no están solos, no nos van a doblegar", finalizó.

FS