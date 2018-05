Recurre Poder Judicial a SCJN para defender inamovilidad de magistrado

La Comisión de Justicia del Congreso estatal fue notificada de la controversia promovida por el presidente del Poder Judicial del Estado, Ricardo Suro Esteves, que impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la convocatoria, aprobada por los diputados, para elegir a quien reemplace al magistrado José Carlos Herrera Palacios.



Se argumenta que al juzgador no le aplica la reforma que limita a máximo 17 años el tiempo que pueda ocupar el cargo, pues su primer nombramiento se dio antes de que esa legislación estuviera vigente. Paralelo a esta controversia, Herrera Palacios había promovido un amparo y se le concedió una suspensión que detuvo su proceso de retiro.



La diputada Mónica Almeida, presidenta de la comisión, explicó que hasta que los recursos legales no se resuelvan el trámite para designar al nuevo magistrado no podrá concluirse. Para este nombramiento se inscribieron 28 aspirantes al cargo.



"El supuesto es que debe ser aplicada la ley que a la fecha que él fue nombrado en 1997 existía un artículo que establecía la inamovilidad, sin menos cabo de que también hubo modificaciones con las que se establecieron ya criterios para aplicar los retiros forzosos de los magistrados", explicó.



Se informó que también se judicializó la convocatoria para nombrar el reemplazo del magistrado, Héctor León Garibaldi, que también se amparó y obtuvo una suspensión provisional. En este caso, la diputada Almeida señaló que pese a este recurso sigue el proceso, junto con el nombramiento del remplazo del magistrado, Félix Padilla, que es el único que hasta la fecha no ha presentado amparo para permanecer en el cargo. Los días 30 y 31 de mayo se realizarán las entrevistas a los 49 aspirantes que se inscribieron.



En lo que va de la actual legislatura se han presentado al menos 47 amparos por los diferentes procesos de nombramientos desahogados en el Congreso local.

LS