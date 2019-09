Reconoce Salud la emisión de cheques bajo irregularidad

Luego de que este medio diera a conocer que el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco continuaba expidiendo cheques a nombre de tres exempleados que habían sido despedidos en enero, el OPD reconoció que éstos fueron emitidos, pero justificó que después también los cancelaron.

“Se informó a la Región II la necesidad de cerrar el caso y enviar el debido procedimiento al área de Relaciones Laborales de este Organismo, la cual es la encargada de generar la baja, por lo que durante el tránsito de estos documentos en efecto se generaron cheques que posteriormente se cancelaron de acuerdo con el procedimiento”, explicó el OPD.

Servicios de Salud afirmó tener pleno conocimiento de que los tres empleados ya no laboran dentro del OPD. El órgano añadió que, una vez que los cheques fueron cancelados, también sucedió lo mismo con su declaración en Hacienda, por lo que los montos de estos no aparecerán en ningún registro en la declaración de Hacienda de los ex trabajadores.

En la misma línea, se aseguró que ninguno de los cheques emitidos fue cobrado.

“La población puede tener plena certeza de que no hay desvío de recursos y nadie cobró estos cheques cancelados”, afirmó el organismo.

La médica especialista Clara Torres y los enfermeros Juana Roque y Humberto Velázquez, quienes laboraron hasta enero en el Hospital de Primer Contacto de San Juan de los Lagos, dentro de la Región Sanitaria II, habían señalado que sus nombres continuaban apareciendo dentro de la nómina del OPD a pesar de haber sido despedidos a inicios de este año.

Los cheques, que se extendían desde febrero hasta agosto, aparecían reflejados en el portal de nóminas de OPDs del Gobierno del Estado.