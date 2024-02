Reclama organización civil fallas en transporte público

La organización civil Ciudad Eficiente criticó la situación actual del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al argumentar constantes fallas y pendientes por parte del Gobierno del Estado.

Alfonso Hernández, de Ciudad Eficiente, dijo que el primer problema es la falta de pago a transportistas mediante el subsidio que brinda el gobierno estatal por cada viaje y que, afirmaron tras dialogar con dos sindicatos, les adeudan desde noviembre y diciembre:

“El fideicomiso en el que les pagan, ese se los anda pagando el Gobierno hasta 3 meses después, es decir, 90 días. O sea, lo que les pagan hoy, se los pueden pagar en 90 días”. “El último pago que se hizo del fideicomiso fue en diciembre, entonces, todavía les deben enero y febrero. El último pago del subsidio, se los hicieron en noviembre”, mencionó el integrante de la organización.

EL INFORMADOR/ M. Hernández

Señalaron que la encuesta de satisfacción que aplicó el Gobierno estatal para calificar el servicio de transporte público apenas fue respondida por pocos usuarios y que el costo de algunas rutas como la C-98 que va al Aeropuerto es superior a los ingresos que pueden obtener por prestar el servicio. Entre ellos, Hernández y la organización cuestionaron la falta de conductores del transporte público debido a la falta de buenos pagos y carga laboral excesiva.

Finalmente, criticaron la decisión de poner en marcha las nuevas rutas troncales sobre la avenida López Mateos, al señalar que la infraestructura de la vialidad no es adecuada para que circulen camiones articulados y que esto ocasionará más tráfico.

“Primero, hacer corredores nuevos como (la ruta) de López Mateos necesita hacer estudios, no ocurrírsele a alguien meter camiones más grandes en una zona para generar más tráfico. No hay campañas para usar el transporte público y ¿por qué no hay? Porque el transporte público es deficiente y nadie va a dejar el vehículo por subirse a un camión”.

