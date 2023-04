A pesar de la pérdida de líderes como Raúl Padilla López, la comunidad universitaria debe de continuar trabajando con dignidad y entereza, dijo el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, en el arranque de los informes de actividades de la Red Universitaria.

Señaló que la búsqueda del diálogo para generar las mejores condiciones para la Universidad de Guadalajara seguirá siendo uno de los objetivos de la casa de estudios.

Durante el informe de actividades del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Gustavo Padilla Montes, Villanueva Lomelí recordó las enseñanzas y consejos de Raúl Padilla.

“Él nos enseñó a distinguir prudencia de cobardía; a distinguir orgullo de dignidad; a distinguir diálogo de sometimiento. Y yo distingo, muy claro, la tristeza de la entereza. Seré prudente, no me tragaré ni un milímetro de dignidad, iré al diálogo; estoy triste, pero estoy entero”, externó visiblemente conmovido.

Resaltó que el futuro era uno de los temas que apasionaban a Raúl Padilla, por lo que planteó que la Cátedra del Futuro, que organiza el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UdeG, sea renombrada en homenaje a este universitario.

“Pensemos en el futuro. Me voy a concentrar en los dos años que me quedan como rector, y no voy a desperdiciar ni un segundo en algo que no sea ser rector. Aquí voy a estar, con ustedes, me voy a quedar a vivir la tristeza con ustedes y vamos a hacerlo juntos”, declaró.

Dijo que la UdeG debe de trabajar en reestructurar, descentralizar y reinventar el Sistema de Universidad Virtual (SUV) y ampliar la cobertura a más de 60 mil alumnos, y que cada centro universitario cuente con su propio sistema virtual interno.

Otra área de oportunidad, agregó, es el fortalecimiento de las ofertas de pregrado y posgrado, y manifestó que el campus La Normal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades tiene el potencial para convertirse en ese epicentro de educación con apoyo de las administraciones gubernamentales.

Destacan avances en el CUCEA

En su informe, Padilla Montes destacó que el campus del CUCEA ha trabajado en fortalecer los ecosistemas de innovación con impacto social, lo que los ha posicionado como un smart campus que ofrece educación a más de 20 mil estudiantes y donde nueve de cada 10 alumnos cursan alguna licenciatura o posgrado acreditados y reconocidos por su calidad.

Además, dio a conocer que en el último año en el CUCEA se consolidó la creación de institutos como el Centro de Innovación Docente y el Centro de Innovación en Educación Continua Ejecutiva “Beyond”; resaltó que se han respondido a todas las solicitudes de transparencia para evitar observaciones de auditorías o de la Contraloría Universitaria.

Indicó que en el CUCEA también se actualizó el Plan de Desarrollo 2019-2025 Visión 2030, en el que se elaboraron 18 proyectos estratégicos en materia de docencia e innovación académica, investigación y transferencia del conocimiento, difusión de la cultura y extensión y responsabilidad social; además de que se trabajará en impulsar el diálogo con otros sectores productivos para mejorar la calidad educativa.

El año pasado el CUCEA firmó más de veinte convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer la vinculación con otros sectores, y el campus ha apoyado a más de 180 pequeñas y medianas empresas con asesorías en el Hospital de PYMES.

En materia de investigación, Padilla Montes subrayó que se ha mantenido una tendencia al alza en cuanto al registro de investigadores ante el Sistema Nacional de Investigadores, con un total de 178 miembros y más de 670 productos de investigación generados.

“La democratización educativa y cultural que ha sido impulsada por nuestra Casa de Estudio es referente nacional e internacional en varios ámbitos, lo que le ha valido innumerables premios y distinciones; esta es la universidad que todas y todos hemos construido”, finalizó.