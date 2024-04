Susana Zabaleta lo confirma: tiene una relación con Ricardo Pérez

Susana Zabaleta acaba de confirmar su relación con el comediante Ricardo Pérez de "La cotorrisa" . Si bien existían varios rumores desde hace rato acerca del romance que existía entre ambos, esta es la primera publicación en redes sociales que hace oficial la relación entre la cantante y el comediante.

A través de Instagram, Zabaleta subió un video en el que se muestran algunas fotos familiares y momentos especiales con sus hijos, así como una postal en la que se observan dos tenis juntos, uno que parece pertenecer al humorista y el otro a ella.

Posteriormente, sale una imagen en tonalidades rojizas en la que Ricardo luce un traje mientras porta unos lentes y Zabaleta modela un vestido entallado negro, una bolsa de mano rayada y unos tacones.

La artista se aprecia abrazando el cuello del comediante mientras junta su rostro al de él y manda un beso a la cámara; luego, aparece otra foto en la que están Ricardo, Susana y Matías Gruener, hijo de ella. Pérez además reaccionó a la publicación con tres corazones.

En los comentarios, los fanáticos externaron su felicidad por la relación de las personalidades.

"¡Me encantas! ¡Y me da gusto que estés tan feliz con el Ricky!", "Qué gusto verlos plenos y felices... y que nosotros nos emocionamos tan solo de ver pistas como la foto de los tenis", "los Ricaleta", "Ow que lindo el amor en todas sus formas", "Disfrútense, se ven espectaculares juntos", "Quién iba a pensar que un mujerón como la señora Zabaleta iba a terminar con nuestro Ricardito", se lee en los comentarios.

Zabaleta y Ricardo se conocieron durante las grabaciones del programa de HBO "Divina comida", en diciembre de 2023.

Al principio, cuando la prensa les cuestionaba si andaban juntos, ella lo negaba y simplemente decía que eran amigos y se llevaban muy bien. Pero tras varias semanas, Susana confirmó que tenían una química especial y que juntos disfrutaban del tiempo.

En otras ocasiones, también ha mencionado que admira cuando el comediante viste bien, como en una ocasión en la que acudieron juntos a una boda en Coahuila. A dicho evento, al que también asistió la familia de ella, Ricardo Pérez intentó lucirse: "Quería quedar bien conmigo, dice 'renté un coche'; yo dije: 'te vas a dormir con mi hijo (Matías Gruener)'. Él con mi hijo y yo con Elisabetta (su hija). Mi hijo, que es fan, 'voy a dormir con Ricardo, somos cuates', yo le respondí 'ay no mames'", platicó la intérprete en una entrevista con medios.

"Todo era romántico, yo al lado de él, haz de cuenta como cuando estaba yo casada, el papá, la mamá, los hijos… sí veníamos cantando, de hecho salió el arcoíris", recordó. Y concluyó diciendo que quedó sorprendida con el look de su pareja: "En la boda, yo como canté el 'Ave María' tuvimos que irnos antes, el señor llegó no bien vestido, sino lo que le sigue, ese trajecito que traías… no manches cuando salió dije: 'se sabe vestir, se veía muy bien'".

Por otro lado, no han estado exentos de polémicas, ya que han recibido críticas debido a su diferencia de edad, pues ella tiene 59 años y Ricardo 29. Sin embargo, han demostrado que la opinión pública no influye en su relación.

OB