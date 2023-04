Raúl Padilla López, expresidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) murió este domingo 2 de abril, según confirmó la Fiscalía General de Jalisco.

Personaje polémico en la política de Jalisco y de México, Raúl Padilla tuvo enconos con otras personalidades, como con el gobernador de Jalisco con quien, desde hace tiempo, se enfrentaba por las acusaciones del mandatario local sobre el control del "licenciado" en la máxima casa de estudios de la Entidad, la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En la última edición de la FIL, la de 2022, en un mensaje de bienvenida, Padilla López pidió dejar de lado todo aquello que queda fuera de la esencia de este encuentro en busca de someter este evento que por más de tres décadas ha reunido sociedades, culturas y países.

"La FIL es un orgullo y la hemos construido entre todas y todos. La FIL es más grande que los delirios de grandeza de cualquier individuo. La FIL es más grande que cualquier gobernante que utiliza el poder público para intentar mancharla. Nadie puede someter ni boicotear a la FIL, porque la FIL es patrimonio de todos jaliscienses", expresó en su mensaje.

"Aquí están los escritores y las editoriales, ya llegó Sharjah. Estamos las y los lectores. Aquí estamos todos los que le tenemos un gran cariño a esta feria. Por lo tanto, aquí no hace falta nadie".

Raúl Padilla hizo referencia clara al gobernador de Jalisco, del que se afirmaba, trataba de boicotear a la FIL.

El mandatario de Jalisco había señalado días antes: "No podemos boicotear un evento que es de la ciudad, el Gobierno de Jalisco no organiza marchas ni vamos a intervenir a nada que tenga que ver con la FIL, el silencio es lo que ha lastimado tanto a la Universidad, tener una Universidad que no se puede permitir y por eso llegó también el momento de decir que a Raúl Padilla se le acabó el veinte, ya llegó el gobernador que va a acabar con esa historia".

Hoy el gobernador de Jalisco confirmó la muerte del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, a través de un tuit en redes sociales.

El mandatario estatal informó que el exacadémico se quitó la vida en su domicilio particular, información que a su vez fue confirmada por la Fiscalía General del Estado.

