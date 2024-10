Jalisco tiene nuevo récord de casos de dengue: en la última semana, sumaron poco más de mil 900 contagios, por lo que se alcanzan 13 mil 145 , cifra que supera los registrados en 2019; la entidad es primer lugar nacional.

Casi la mitad de los contagios reportados corresponden a dengue grave o con síntomas de alerta, lo que se ha acelerado con la circulación del serotipo 3, el cual puede provocar que personas que antes tuvieron dengue, puedan volver a contagiarse.

“El tiempo es fundamental para que se atienda, por el paso de dengue no grave a grave. Es importante que la gente en cuanto tenga síntomas como fiebre o dolores musculares, no se esperen tres o cuatro días, porque eso puede provocar que pasen de dengue no grave a grave”.

Reconoció que las variantes de dengue que están circulando son más agresivas para los pacientes.

En el marco de la celebración del Día de Muertos y ante la alta afluencia de personas que se espera en los panteones de toda la entidad, la Secretaría de Salud Jalisco acudió al panteón Guadalajara, como parte del fortalecimiento de acciones preventivas contra el dengue.

El secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, explicó que debido a la alta afluencia de personas que se esperan en los panteones, podría haber posibilidad de contagios de dengue, por lo tanto, se concentrarán en labores de prevención en los camposantos de la entidad para reducir los contagios.

“El día 2 es una conmemoración muy importante en nuestra ciudad, donde acude muchísima gente y sabemos que los floreros que hay en el panteón, puede haber mosquitos. Vamos a hacer limpieza, fumigación para tratar de evitar que las personas que vengan a visitar a sus familiares fallecidos tengan posibilidades de contraer dengue”.

El funcionario estatal dejó en claro que los municipios estarán a cargo de los operativos de vigilancia, por ser ellos quienes tienen la facultad y el manejo de la operación de los cementerios; por lo tanto, la principal medida y recomendación será que no coloquen flores en recipientes con agua como los tradicionales floreros que son objetos donde se acumula el agua y donde puede reproducirse el mosquito.

“No se va a permitir poner agua para evitar que sea un foco de cultivo . La eliminación de criaderos es la base de esta enfermedad. Estaremos quitando el agua para que no exista la posibilidad de que haya criaderos”.

En las fuentes de los panteones colocarán larvicida o también conocido como abate, producto que funciona para evitar la propagación de larvas.

Además, harán labores de fumigación en diversas horas del día para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.

Las recomendaciones para los asistentes a los panteones son las siguientes:

Evitar dejar agua en las tumbas.

Utilizar repelente para mosquitos cada cuatro horas.

Vestir prendas de manga larga y pantalones.

Acudir bien hidratados, con gorras o sombreros para proteger del sol.

Proteger a los niños con repelente.

En casa, seguir con la estrategia de lava, tapa, voltea y tira.

La población vulnerable que tenga síntomas de dengue, eviten acudir al panteón.

Acudir al centro de salud y evitar automedicarse.

Sobre cuándo podrían disminuir los casos, Fernando Petersen prevé que todavía haya varias semanas en los que se detecte alta incidencia de contagios.

“La cantidad de mosquitos cada día está a la baja. Creo que las próximas dos semanas estaremos viendo números altos, porque muchos de los que hoy estamos reportando, se enfermaron la semana pasada y tiene dos o tres semanas y apenas se reportaron”.

La Secretaría de Salud federal reporta que hay cinco fallecimientos a causa del dengue en todo el estado, por lo que no ha aumentado la cifra en los últimos días.

