Quedan preocupadas madres de menores, tras suspensión de tratamiento para cáncer en Zoquipan

Tras tres semanas sin recibir tratamiento para el cáncer, Camila, la hija de Maggie, quien padece de leucemia y es atendida en el Hospital General de Occidente, recibirá su quimioterapia en el hospital, sin embargo, la madre continúa preocupada.

Hoy, el mismo día en el que la Secretaría de Salud informó que se realizó el surtido total del pedido que se hizo el pasado 28 de agosto sobre medicamentos para el tratamiento oncológico en el Hospital General de Occidente, a la madre de Camila la regresaron a su casa porque le dijeron que no había quimioterapias.

"Nos dijeron que viniéramos (al hospital) el lunes porque ya va a haber ese día pero pues eso esperamos; estamos preocupadas porque vamos empezando con el tratamiento y nuestros niños están muy bajos de defensas, nos preocupa mucho que puedan recaer", dijo.

También a Araceli, quien es madre de Denisse, una niña de once años que padece leucemia y quien dejó de recibir tratamiento por dos semanas, la citaron el lunes para preparar a la menor para recibir el martes su quimioterapia. "Queremos que realmente esté el medicamento, porque es la vida de los niños", dijo la madre.

Michel Bureau, director general del nosocomio, aseguró que "hoy por la mañana ya tenemos abierta la plataforma de la empresa que hace las mezclas de quimioterapia, no sólo de eso, si no en esa preparación especial de medicamentos va incluido algunos antibióticos y nutriciones parenterales, todo eso nos va a permitir solventar de mejor manera estos tres insumos para el hospital", comentó.

Agregó que el día de ayer, desde el OPD Servicios de Salud de Jalisco, se firmó el convenio para que una nueva empresa dé el servicio de abastecimiento de este medicamento.

Bureau también comentó que aunque el área de quimioterapias no se utiliza los fines de semana, "si es necesario, sábado y domingo estaremos abriendo el área para atrapar lo que estaba rezagado". Compartió que en el Hospital General de Occidente hay 60 pacientes pediátricos y 150 adultos quienes necesitan quimioterapia.

El funcionario dijo que a pesar de la escasez de Metrotexato, "la promesa de la empresa es que está incluido en las mezclas e incluso el día de hoy estaría llegando el cien por ciento del abasto que se solicitó como stock para el hospital".

Tras la experiencia de la falta de quimioterapias, Araceli, madre de Denisse se queda con un mal sabor de boca: "no podía ni dormir, me preguntaba ¿qué voy a hacer para salvar a mi hija?, es mi hija, es un ser humano, no es un juego, es de vida o muerte", comentó.

OB