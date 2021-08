¡Que siga la fiesta! Emprendedora tapatía busca cómo seguir adelante tras la pandemia

Natalia González es una emprendedora tapatía que se dedica a la organización de eventos. A través de su empresa "FEST Graduaciones" ha formado parte de miles de historias de celebración y decidió que una pandemia no iba a cambiar ese estilo de vida, por eso ha buscado la manera de seguir haciendo lo que tanto disfruta: compartir los buenos momentos.

"En nuestro negocio nos dedicábamos a ser facilitadores de celebraciones, de buenas noticias, de pasarla bien, de darles el mejor momento de su vida a los graduados y celebrar con ellos un momento único. Todo iba muy bien", pero en marzo del 2020 las cosas cambiaron.

El 13 de marzo del 2020 el Gobierno del Estado de Jalisco anunció las primeras restricciones como parte de las medidas de contención del Covid-19. Entre los anuncios que se hicieron ese día estuvo el inicio de las clases de manera virtual, la cancelación de eventos religiosos, partidos de futbol a puerta cerrada y el cierre temporal de casinos, antros, bares y salones de eventos.

A partir de esa fecha, Natalia y su equipo han tenido que enfrentarse a distintos retos, como la falta de ingresos, el tener que vivir de sus ahorros, el buscar la manera de conservar a su plantilla laboral y son temas que aún al día de hoy, los han obligado a reinventarse y buscar cómo seguir adelante.

Natalia, que tiene más de ocho años de experiencia en la industria, recuerda que esta "ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir en mi carrera profesional. En ese momento lo primero que pasó por nuestra mente fue: vamos a ver cómo sí se puede. Vamos a encontrar la manera de reinventarnos y adaptarnos a esto nuevo. Lo que más me pegaba a mí era pensar en mis clientes graduados, pensar que iban a terminar sus carreras o sus preparatorias en zoom y no iban a poder disfrutar de este momento tan increíble que tenemos tanto tiempo planeando".

Tuvieron que pasar cuatro meses para que el giro de la organización de eventos pudiera regresar a sus actividades. El 14 de julio del 2020, la Mesa de Reactivación Económica anunció que se permitía la operación de salones de eventos y terrazas, pero todo estaba lejos de la normalidad.

En esa fecha se anunció que el aforo máximo sería de 300 personas en lugares abiertos y 150 en espacios cerrados, estos números incluían al personal necesario para la organización y servicio del evento.

Buscando la manera de adaptarse y de seguir los lineamientos del gobierno, el equipo de Natalia comenzó a organizar cosas distintas a lo que habían estado haciendo:

“Empezamos a tomar eventos mucho más chicos que antes no habrían sido opción para nosotros por nuestra infraestructura. Nos empezaron a contratar para anillos, primeras comuniones, cumpleaños. Todo el tipo de cosas que antes no hacíamos, nos dimos la oportunidad”.

Pero la apertura, bajo estas condiciones no representó en todo momento buenas noticias pues también significó buscar la manera de sacar adelante los eventos que tenían pactados previo a la pandemia, mismos que superaban, por mucho, el aforo permitido. Esto, comenta Natalia, ha sido un trabajo complicado pues ha dependido en gran medida de la voluntad de varias partes, en especial de sus clientes y de sus proveedores:

“Lo que intentamos hacer fue buscar la manera de disminuir a 300 personas o hacer varios eventos para poder lograr tener a todos los graduados”, pero el tema económico seguía siendo un reto pues “hay muchos costos que son fijos, por cada evento, sin importar si es uno de cinco personas o seis mil personas. Creo que lo más importante que hemos hecho ha sido la negociación con nuestros proveedores para buscar siempre la manera de apoyar a nuestros clientes. Lo más difícil ha sido que tuve que cambiar toda mi estructura para poder dar servicio a todos estos cambios de fecha, tengo desde hace más de seis meses a tres personas dedicadas únicamente al tema COVID negociando con proveedores”.

Aunque reconoce que poco a poco han logrado celebrar los eventos que tenían pactados antes del cierre de actividades y de la pandemia, las cosas están lejos de regresar a la “normalidad”.

“Para nosotros nunca ha vuelto a ser igual y yo creo que va a tomar mucho más tiempo porque el tema del COVID es real."

“Para nosotros nunca ha vuelto a ser igual y yo creo que va a tomar mucho más tiempo porque el tema del COVID es real y nuestro negocio es un negocio masivo y no es algo ‘básico’ para sobrevivir. Sabemos que nuestra industria va a cambiar por lo menos los próximos años por el tema del contagio”.

Ante las medidas anunciadas por el Gobernador del estado el pasado mes de julio y la pregunta de si cree que su empresa sobreviviría a un nuevo cierre total, Natalia asegura que “para nosotros estaría muy complicado, me haría pensar que no aguantaríamos la nómina si estuviéramos así tres meses más, a mí lo que me importa conservar el trabajo de mi equipo”, pero se muestra optimista gracias a las personas que la acompañan “nadie en este mundo logra nada solo y menos con este ritmo. Sé que mi equipo se va a adaptar y vamos a encontrar la forma de seguir y que de una manera u otra (la empresa) vale por la gente que tiene, sus capacidades y su empuje”.