El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) declaró improcedente el recurso de apelación del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel, ante la decisión de que en el municipio la candidatura a la alcaldía por Morena sea para una mujer.

De esta forma, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez señaló que, aún no es cosa juzgada.

La resolución sobre la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) contra el IEPC fue dada a conocer ayer 7 de febrero.

Apegándose al derecho que le asiste, señaló en un comunicado, se actualiza causal de improcedencia del Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de Luis Alberto Michel Rodríguez, toda vez que se dice que no tiene interés jurídico dentro del mismo, y no produce una afectación directa del acuerdo impugnado; no obstante, esta situación Michel Rodríguez anunció la va a impugnar en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto debido a que tanto el acuerdo del IEPC como la resolución del TEEJ para desechar el recurso que promovió, ambos están vulnerando sus derechos políticos-electorales.

Se agotarán los recursos legales para la defensa de esos derechos que se le están vulnerando -primero por el IEPC y luego por el TEEJ- porque le impediría contender por la reelección a la cual tiene derecho y preferencia constitucional, concluyó el comunicado.