Publican lista de aspirantes a integrar Comité de Participación Social

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ) publicó la lista de los aspirantes a integrar el Comité de Participación Social del SAEJ. La lista se ajustó y finalmente son 74 los inscritos, el viernes pasado al cierre de registros la vocera Mara Robles había informado que eran 79 los apuntados, pero se aclaró que el listado se revisaría pues hubo registros dobles por la vía electrónica y en físico. Son 56 los hombres postulados y 18 mujeres.

Entre los aspirantes está el ex subsecretario de planeación de Gobierno del Estado, David Gómez Álvarez Pérez, el ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Marco Antonio Cortés Guardado, actualmente rector del Centro Universitario de la Costa. Francisco Javier González Vallejo ex consejero del Instituto de Transparencia, Gabriel Torres Espinoza director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la UdeG.

La investigadora Raquel Gutiérrez Nájera y la ex presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Lorena Limón González. Además de Alberto Bayardo Pérez Arce y Jesús Ibarra Cárdenas académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), entre otros.

También se publicó la metodología que seguirá la comisión para revisar los 74 expedientes. Se divide en dos etapas, una será la evaluación documental para verificar que se entregaron todos los requisitos marcados en la ley. La otra parte se centra en la verificación de datos y perfil curricular contenido en los expedientes presentados por los candidatos.

Cada uno de los expedientes será analizado en grupos de tres integrantes de la Comisión. Los expedientes se asignarán por sorteo a cada uno de los tres grupos de trabajo. La distribución de los expedientes solamente será modificada cuando alguno de los evaluadores considere excusarse si se configura un posible conflicto de interés. La metodología con todos los reactivos que se considerarán se puede consultar en la página http://comisionsaejalisco.org/

Aunque originalmente se había informado que la lista se depuraría para obtener 15 candidatos que pasarán a la fase de entrevistas, en la metodología se especifica que, "una vez concluido el proceso de evaluación, la comisión en pleno conocerá los resultados del ejercicio y determinará el número de candidatos que pasará a la etapa de entrevistas. Avanzarán a la fase de entrevistas el 25% de las o los candidatos con mayor puntaje. La comisión por mayoría simple podrá ampliar el número de entrevistados cuando existan razones que lo justifiquen", se lee en el documento.

De acuerdo con la vocera de la comisión, Mara Robles Villaseñor, el próximo 19 de octubre se presentaría la lista de los aspirantes que pasarán a la segunda etapa del proceso que incluye las entrevistas, las cuales se realizarán 23 y 24 de octubre. La designación de los cinco miembros del Comité de Participación Social deberá concretarse a más tardar el 31 de octubre.

El Comité de Participación Social del SAEJ deberá estar conformado por ciudadanos que destaquen por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Ésta es la lista completa de los aspirantes:

01.-José de Jesús Sánchez Ballesteros

02.-Francisco Javier Nuño Nuño

03.-Ramón Becerra Reynoso

04.-Guillermo Levine Gutiérrez

05.-Raúl Hernández Rodríguez

06.-José Luis Tello Ramírez

07.-Joaquín Ignacio Peón Escalante

08.-José Guillermo Meza García

09.-Jaqueline Xanat Feregrino Alejandrez

10.-Salvador Enrique Reyes Rodríguez

11.-David Gómez Álvarez Pérez

12.-María Teresa Hernández Alvarado

13.-José Ma. Eugenio Nuñez Murillo

14.-Luis Armando Borrego Hinojosa Hernández

15.-Rosa Angélica Cázares Alvarado

16.-Javier Ignacio Salazar Mariscal

17.-Domingo Ruíz López

18.-José Manuel Escamilla Jaime

19.-Martín Ernesto Gudiño Chávez

20.-Fernando Dablantes Camacho

21.-José Fernández Aceves

22.-Guillermo Saldaña Moreno

23.-José de Jesús Becerra Ramírez

24.-Lucia Almaraz Cazares

25.-Iliana Guadalupe León González

26.-Javier Gallo Vázquez

27.-Jesús Octavio Urquídes Verdugo

28.-Carlos Servín Ugarte

29.-Leobardo Vargas Ceballos

30.-Francisco Javier Jasso Méndez

31.-Freddy Mariñez Navarro

32.-Luis Alfonso Núñez Gutiérrez

33.-Samira Quezada Durán

34.-Carlos Manuel Collignon

35.-Lorena Margarita Limón González

36.-Manuel Rodríguez Murillo

37.-Karla Alejandrina Planter Pérez

38.-Raquel Gutiérrez Nájera

39.-Noé García Álvarez

40.-César Omar Mora Pérez

41.-Alejandro Gutiérrez Mundo

42.-Alfonso Hernández Godínez

43.-Gerardo González Herrera

44.-Lorenzo Bailón Cabrera

45.-Bulmaro López González

46.-Héctor Ontiveros Delgadillo

47.-Annel Alejandra Vázquez Anderson

48.-José de Jesús Ibarra Cárdenas

49.-Anuar Salvador García Gutiérrez

50.-Fernando Ruíz Contreras

51.-Roberto Alejandro Sedano Cárdenas

52.-Gabriela Concepción Sánchez Margarito

53.-Gabriel Torres Espinoza

54.-María Esther Avelar Álvarez

55.-Marco Antonio Cortés Guardado

56.-Mara del Rosario Moreno Villanueva

57.-Esperanza Loera Ochoa

58.-Thais Loera Ochoa

59.-Francisco Javier González Vallejo

60.-Rodrigo Alonso Cárdenas Gómez

61.-Mireya Margarita Vidales Casillas

62.-Carlos Macías Méndez

63.-Nancy García Vázquez

64.-Jorge Alberto Alatorre Flores

65.-María Belén Zapata Martínez

66.-Liliana Gabriela Méndez González Rubio

67.-Alfonso Urrea Martin

68.-Alberto Bayardo Pérez Arce

69.-José Luis López Díaz Barriga

70.-Rito Abel Orozco Jara

71.-Jaime Barragán Campos

72.-Leonardo Adalberto Gatica Arreola

73.-Axel Francisco Orozco Torres

74.-José Luis Macías Romano