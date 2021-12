Prometen apoyos por cierre de ladrilleras, pero no a todos

Juan Zepeda tiene una ladrillera en Tonalá, una de las 800 que tendrá que parar actividades del 20 de diciembre al 7 de enero para tratar de reducir la contaminación, según disposición gubernamental.

"Si no trabajamos, no comemos"

Aunque el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, afirmó que a las 800 familias que viven de ello se les dará apoyo integral, que incluye alimentos y apoyo económico directo por las casi tres semanas de seis mil pesos por campo (donde tienen su trabajo), Zepeda afirmó que él ni siquiera sabía que tenían que parar el trabajo.

"Me enteré esta mañana, pero es injusto porque contaminan más otras cosas. Si no trabajamos, no comemos. De por sí ganamos entre mil 500 y dos mil a la semana. De ahí tengo que pagarle a los trabajadores y alimentar a mi familia", expresó.

No es el único. A Beto, quien tiene otra ladrillera, tampoco le han avisado, pese a que Esquer afirmó que el martes pasado visitaron ladrilleras en Tonalá, con representantes de este municipio, Tlajomulco y Tlaquepaque, que son los municipios principales donde hay esta actividad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

"Dicen que contaminamos, pero no todo el tiempo encendemos los hornos. Ahorita tengo cuatro meses que no lo prendo porque no vendo todo el ladrillo y es hasta que esté todo el espacio libre", afirmó.

Durante 2020 hubo 11 episodios de mala calidad del aire: 10 precontingencias atmosféricas y una contingencia fase 1. En lo que va de este año ha habido 57: 48 precontingencias y nueve contingencias fase uno.

Apenas este viernes desactivaron una fase 1 en Las Pintas después de 72 horas encendida, pues la estación registró niveles superiores a los 150 puntos IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire).

Se desactivó luego de que por más de dos horas consecutivas, se registraron niveles por debajo de los 140 puntos IMECA, además se llevó a cabo una verificación de las condiciones meteorológicas para constatar que favorecen la dispersión de contaminantes, al presente corte se registran 130 puntos IMECA, por lo que pasó a precontingencia.

Pero también se activó una precontingencia atmosférica para la zona de influencia de Miravalle, y continúa la precontingencia decretada para la zona de influencia de la estación Santa Fe. Ambos episodios de mala calidad del aire se activan por la presencia predominante de partículas menores a 10 micras (PM¹⁰).

OA