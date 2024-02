La Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa), informó a través de sus cuentas oficiales en reds sociales, que este miércoles aseguró a la elefanta "Annie", que se encontraba ubicada en un predio de Lagos de Moreno.

"Fue asegurada de manera precautoria, por faltas al trato digno y respetuoso una elefanta africana en Jalisco. Durante la vista se observó que no contaba con las instalaciones adecuadas", detalla la dependencia en su publicación.

Sobre a dónde irá "Annie", la Profepa indicó en una publicación posterior, que después del aseguramiento, la Procuraduría "implementa acciones para verificar que la reubicación se realice conforme a las disposiciones jurídicas aplicables". Por lo que hasta el momento, no se ha detallado dónde será reubicada.

Resultados de la revisión del Zoológico de Guadalajara

A través de un comunicado compartido este miércoles, el Zoológico de Guadalajara indicó que el pasado lunes 19 de febrero la Profepa solicitó de forma oficial el apoyo para la revisión y evaluación de "Annie", este ejemplar de elefante africano localizado en un predio cercano a Lagos de Moreno, por parte de médicos veterinarios del Zoológico Guadalajara.

Fue el martes 20, cuando se trasladaron al predio donde se encuentra la elefanta para realizar la revisión.

En el comunicado se detalla, que "Annie" se encontraba nerviosa y no cooperaba al 100% con la persona que la manejaba, mostrando signos de estrés, por posiblemente llevar varias horas amarrada, ya que presentaba el abdomen distendido y al evacuar, las heces eran muy pastosas lo que puede ser un signo visible de estrés.

"Solo fue posible hacer una breve revisión visual de la elefanta, ya que no se cuenta en el sitio con instalaciones seguras para su chequeo médico. El Zoológico Guadalajara contaba con equipo y personal especializado para examinarla, pero no era ideal estresar más a "Annie", ya que aparentemente llevaba varias horas amarrada en una cancha de frontón que adaptaron como dormitorio", señala el documento.

El Zoológico detalló, que "Annie" no se observa en estado crítico, pero sí era visible una condición corporal y masa muscular pobre, lo que podría ser signo de no recibir una dieta y actividad física óptima de acuerdo con su especie y edad.

También resalta, que las instalaciones observadas no cumplen en ningún aspecto con los estándares internacionales para el cuidado y manejo de elefantes. No cuentan con instalaciones para el contacto protegido y seguro con ella. No se observó una charca de agua ni de lodo, elementos fundamentales para la hidratación de los elefantes y protección de su piel.

"Algunas piezas dentales aparentan haber sido desgastadas o cortadas de forma incorrecta. Aunque no se pudieron ver con detalle, en las patas se observó que las uñas estaban gastadas o recortadas de forma inapropiada", señala el comunicado.

Ahora con el aseguramiento de la Profepa, será importante darle el seguimiento pertinente para una adecuada reubicación de "Annie", donde tenga todos los elementos necesarios para su bienestar.

