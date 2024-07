López Obrador insiste que ministra Piña informe qué habló con "Alito" Moreno

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su inconformidad por la reunión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, con el presidente nacional del Partido Revolucionario Internacional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

A la reunión, celebrada en una cena en el marco del pasado proceso electoral, asistieron también magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"¿Por qué se quedan callados?", reclamó Obrador.

El Presidente ha insistido durante tres días que la presidenta del Poder Judicial de la Federación debe dar cuenta de lo que se habló durante esa reunión por obligación, bajo el argumento de la transparencia que los funcionarios públicos deben tener hacia los ciudadanos.

A su vez, expresó su malestar con los periodistas que han tenido contacto con la presidenta, quienes no la han interrogado sobre este asunto: "Me llama la atención, le han hecho tres entrevistas a la presidenta de la SCJN, la señora Piña, y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI en una cena en el proceso electoral".

Sugirió que también se puede cuestionar a otros asistentes de la reunión: "O al otro ministro el que es su asesor, (Juan Luis González Alcántara) Carrancá, porque fue en su casa, en una residencia en Las Lomas, por qué no les preguntan o por qué ellos no informan, ¿qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿por qué se quedan se quedan callados?", dijo.

El Presidente López Obrador dijo que los periodistas deben preguntarle a la ministra Norma Piña si es cierto que se reunió con Alejandro Moreno. "Pero no he escuchado o no estoy enterado que haya una explicación sobre esto y nadie dice nada, hay un silencio cómplice".

"Sería bueno que nos dijeran cómo estuvo, ya si nos quieren decir qué cenaron, qué vino, si fue nacional o vino español, francés y de qué hablaron, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública", expresó.

MB

