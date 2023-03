Priscilla Franco toma protesta como coordinadora de MC en Guadalajara

Tras tomar protesta como coordinadora municipal de Guadalajara, Priscilla Franco Barba, aseguró que su movimiento tiene una historia y vale la pena recordarla, con mujeres y hombres que abrieron brecha, sentaron las bases y han revitalizado el legado que han construido juntos, por ello aceptó el reto de hacer de esta ciudad la más naranja de México.

“Hice hace unos días un compromiso con él (Dante Delgado, dirigente nacional) y con el gobernador: acepto el reto de construir en Guadalajara la acción política más grande del país y hacer del municipio el más naranja de todo México”, afirmó ante cientos tapatíos que acudieron a la Unidad Deportiva López Mateos para la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Acentuó que se vienen tiempos que no serán fáciles, por ello es momento de estar más cercanos a la gente. “Ahora nos corresponde demostrar una vez más que nuestro estado y en especial Guadalajara, como ciudad capital, saben poner el ejemplo desde un Movimiento Ciudadano que se ha impuesto a la vieja política. Esta reflexión me hace pensar en una fórmula infalible: volvernos a escuchar, mirarnos a los ojos y caminar Guadalajara”.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, indicó que en Jalisco hay liderazgos que tienen algo qué aportar: “La receta es muy simple, en este movimiento no se aceptan simuladores, no se acepta gente que finja, no se acepta gente que no tenga compromiso con este movimiento. No podemos pensar que vamos a llegar a triunfar en el 2024 con la pura inercia de lo que hemos hecho, necesitamos trabajar día a día. Nada está escrito, estamos motivados para hacer las cosas, claro que sí. Tenemos causas, tenemos motivos y tenemos razones para salir a la calle, claro que sí, qué es lo que nos falta, que en los próximos 15 meses cada uno haga lo que les corresponde”.

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, reiteró que en este movimiento caben todos y unidos, por eso se construirá un acuerdo político rumbo al 2024, desde lo local. “Quien crea que se puede construir un acuerdo por la gubernatura de forma nacional sin pasar aduana por Jalisco se va a equivocar.

El acuerdo político rumbo a 2024 se construye localmente y se válida nacionalmente. Aquí vamos unidos, somos un proyecto donde todos y todas cabemos, hay que encontrar el lugar exacto para cada una y para cada uno de nosotros porque lo que venimos a hacer es un proyecto colectivo y no un proyecto personal. Lo que verán de mí es un diálogo constante, respetuoso con mis compañeras y compañeros para encontrar los espacios que nos corresponden, ponernos en situación de éxito”.

Eduardo Lomelí, quien concluyó su periodo como coordinador municipal, también agradeció el apoyo que recibió y manifestó su apoyo a Priscilla Franco para seguir trabajando por la capital de Jalisco.

