Presumen baja de 10% de delitos alrededor de escuelas de UdeG

A 100 días de la implementación del programa "Senderos Seguros", se ha registrado una baja generalizada de 10% en el primer trimestre del año en relación con los últimos tres meses de 2018, según datos de la Federeación de Estudiantes Universitarios (FEU).

El presidente del órgano estudiantil, Jesús Medina Varela, mencionó que el objetivo del programa es llegar a una reducción del 50% una vez haya cumplido un año y destacó que nueve de cada diez de los reportes de incidencia que se han recibido son por el robo de dispositivos electrónicos.

"Es la primera vez en dos años consecutivos que logramos hacer contención, por lo menos, en la incidencia delictiva", dijo Medina.

Los planteles de Guadalajara fueron los que presentaron el mayor número de reportes, con 53 incidencias. Le siguen Zapopan (13), Tonalá (7) Tlaquepaque y El Salto (6, respectivamente).

Tlajomulco, por su parte, no tuvo ningún registro delictivo. Sin embargo, Medina aclaró que los datos se refieren únicamente a los reportes que la FEU recibe, por lo que no se puede aseverar que la incidencia efectivamente es nula en tal demarcación.

Medina destacó que el Centro Universitario de Ciencias Exactas de Ingenierías (CUCEI) es el plantel que acumula la mayor incidencia delictiva.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, precisó que hubo 14 denuncias por parte de estudiantes que llegaron a la Fiscalía del Estado por el delito de robo e insistió en que no se han dado incidencias en cuanto a delitos más graves.

"No hay casos de desaparecidos, no hay casos de homicidios en senderos seguros. Creo se va avanzando, no hay que echar campanas al vuelo, pero ahí vamos poco a poco", se pronunció Alfaro.

Incidencia delictiva en los alrededores de planteles de la UdeG

Municipio Último trimestre 2018 Primer trimestre 2019

Guadalajara 65 53

Zapopan 14 13

Tlaquepaque 13 6

Tonalá 2 7

El Salto 1 6

Tlajomulco 0 0

IM