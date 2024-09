Presenta Sergio Negrete libro 'De AMLO a Sheinbaum'; califica sexenio como “desastroso”

Sergio Negrete Cárdenas, doctor en economía y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), presentó su libro ‘De AMLO a Sheinbaum. Decadencia económica y conquista política que continuará’, en el cual hace un diagnóstico del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al que calificó de “desastroso”, y aborda el país que Claudia Sheinbaum heredará a la sombra del político tabasqueño.

“Es triste. Los que tenemos cierta edad, o bastante edad si ya se quiere, recordamos el ‘priato’ y la oposición al ‘priato’ y nunca pensamos que lo íbamos a volver a vivir. Pero bueno, aquí estamos una vez más y gracias por estar […] Este libro fue escrito para todos, trae política, trae economía, trae política económica. Es un texto de divulgación, de consumo general, los que lo llegue a ver verán que realmente lo que yo busqué era consentir al público en general. Lo que fue el obradorismo, lo que fue la sucesión con Sheinbaum. Entonces trae de todo, pero lo más masticado, lo más digerible que yo pude lograr, ahí está”, comentó.

El académico señaló que la victoria electoral de Claudia Sheinbaum es la precursora de un nuevo Maximato, como en la época en la que Plutarco Elías Calles seleccionaba a los presidentes desde su residencia, además de que ejercía una influencia total en la política de país. En este lapso Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez fueron mandatarios de la República por elección directa del Jefe Máximo de la Revolución, hasta su destierro a Estados Unidos durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Negrete Cárdenas adelantó que en México ocurrirá lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y posibles mandatarios de Morena.

“Aparte de todo, (Sheinbaum) es una mujer de izquierda. Es el primer presidente o presidenta, como se quiera, que no fue miembro del PRI, o del PAN. López Obrador fue de PRI, Felipe Calderón Fox de PAN. O sea era puro PRI O PAN; esta es la primera persona en casi un siglo que no pertenece al PRI o al PAN, ella se afilia al PRD […]. Si no hubiera sido por López Obrador, ella estaría en estos momentos con una carrera digna, bien, como académica de la UNAM”.

Además, en el libro el autor analiza la relación de poder que existe entre el actual titular del Poder Ejecutivo y la Presidenta electa, al grado de que la describe como “humillante” y, considera, es un claro ejemplo de la necesidad de AMLO de colocarse por encima de sus mismos aliados políticos, con el fin de demostrar su fuerza dentro del mismo partido.

“Es parte de la personalidad de López Obrador. López Obrador tiene que demostrar fuerza, y si eso conlleva humillar a su propia gente lo va a hacer. La humilla en vente conmigo a la gira de adiós, en -‘hay que pensar en la Reforma al Poder Judicial’ –‘no, ya dije que no’. Entonces ella dice: ‘sí señor, lo que diga’”.

MF